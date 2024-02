Xiaomi 14 Ultra, c'è il primo teardown: tutte le novità sotto la scocca

Durante il Mobile World Congress, Xiaomi ha svelato Xiaomi 14 Ultra, il suo smartphone flagship di nuova generazione. Nemmeno un paio di giorni sono passati dal reveal del device che già qualcuno ha realizzato un teardown di Xiaomi 14 Ultra e lo ha postato su YouTube: cosa cambia rispetto al predecessore?

Poco, molto poco. Il canale YouTube di WekiHome, infatti, ha svelato che Xiaomi 14 Ultra e Xiaomi 13 Ultra sono molto simili sia in termini di design che per quanto riguarda la componentistica al di sotto della scocca. Se non ricordate l'hardware e il form factor del flagship Xiaomi di scorsa generazione, prima di continuare vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione di Xiaomi 13 Ultra.

Ad un primo sguardo, i due smartphone appaiono pressoché identici una volta aperti. Ciononostante, sembra che Xiaomi 14 Ultra abbia una scheda madre più grande di quella del predecessore, anche se solo leggermente. Il cambiamento potrebbe essere dovuto alle esigenze di raffreddamento dello Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm, oppure ai nuovi chip implementati da Xiaomi sul device, che dovrebbero riguardare in particolare la gestione della ricarica wireless e quella del processing delle immagini scattate dalle fotocamere dello smartphone.

Inoltre, è cambiato anche il design della bobina per la ricarica wireless, che ora supporta il fast charging fino a 80 W e la ricarica wireless inversa - a patto ovviamente che abbiate un dispositivo o un caricabatterie Xiaomi compatibile. Al di sotto della bobina, inoltre, possiamo scorgere un sistema di raffreddamento di dimensioni più generose rispetto al passato, lasciandoci immaginare che Xiaomi 14 Ultra sarà più "fresco" del suo predecessore.

Infine, l'altra novità di peso sotto la scocca sono le nuove fotocamere di Xiaomi 14 Ultra: queste ultime hanno un design e una posizione del tutto identici a quelli di Xiaomi 13 Ultra, ma le loro specifiche tecniche sono state completamente riviste. In particolare, la fotocamera principale è una Sony LYT-900 a 50 MP con apertura variabile tra f/1.63 e f/4.0, mentre l'ultra-grandangolo è un Sony IMX858 da 50 MP. Lo zoom periscopico e il teleobiettivo sono anch'essi dei Sony IMX858, entrambi da 50 MP e dotati di zoom ottico 3,2x e 5x.