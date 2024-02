Xiaomi 14 Ultra con fotocamere Leica ufficiale in Italia: prezzo e bundle omaggio

Non è passato troppo tempo dall'annuncio di Xiaomi 14 Ultra in Cina, ma è immancabilmente l'edizione 2024 del Mobile World Congress di Barcellona a ospitare il reveal riguardante l'Italia. Insomma, è giunta l'ora di dare il benvenuto, anche dalle nostre parti, al nuovo cameraphone.

La scheda tecnica di Xiaomi 14 Ultra è quella già nota: troviamo infatti un display AMOLED LTPO da 6,73 pollici con risoluzione WQHD+ (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate dinamico 1-120Hz, touch sampling rate di 240Hz, picchi di luminosità di 3.000 nit, PWM dimming a 1.920Hz e supporto a Dolby Vision/HDR10+, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16GB di RAM LPDDR5X, 512GB di memoria interna UFS 4.0 e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica HyperCharge via cavo a 90W e alla ricarica wireless HyperCharge a 80W. Il sistema operativo è HyperOS, mentre i materiali sono alluminio, pelle vegana e Xiaomi Shield Glass. Le dimensioni sono di 161,4 x 75,3 x 9,2mm, per un peso di 219,8 grammi. Non manca la certificazione IP68.

Il punto focale dell'offerta è indubbiamente il comparto fotografico Leica, visto che si punta a un "imaging professionale di livello flagship", presentando sul retro una quadrupla fotocamera da 50MP (principale, f/1.63-f/4.0, LYT-900, OIS, 23mm) + 50MP (tele, f/1.8, IMX858, OIS, macro 10cm, 75mm) + 50MP (periscopico, f/2.5, IMX858, OIS, macro 30cm, 120mm) + 50MP (ultra-wide, f/1.8, IMX858, 122 gradi, AF, macro 5cm, 12mm).



I video si possono registrare fino all'8K a 30fps su tutte e quattro le fotocamere, c'è una nuova modalità Movie e non manca il cosiddetto Xiaomi 14 Ultra Photography Kit, che offre un'impugnatura e una custodia dedicate, nonché un pulsante di scatto a due stadi, una leva per lo zoom, un'ulteriore ghiera personalizzabile per il controllo dell'esposizione e un pulsante di registrazione video personalizzabile. Inoltre, il kit può anche funzionare come una batteria esterna USB-C da 1.500 mAh. Per il resto, sono presenti tutti i filtri Leica del caso e una fotocamera anteriore in-display da 32MP (f/2.0).

Non mancano inoltre ricarica wireless inversa, sistema di raffreddamento Xiaomi Dual-Channel IceLoop, speaker stereo, Dolby Atmos, Dual SIM, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4 e 5G. A livello di supporto software, Xiaomi promette 4 major release di Android e 5 anni di patch di sicurezza. Arrivando invece a disponibilità e prezzo per l'Italia, Xiaomi 14 Ultra da noi costa 1.499,90 euro. I preordini sono già attivi, mentre l'effettiva disponibilità partirà dal 19 marzo 2024 nelle colorazioni Black e White sul portale ufficiale di Xiaomi, Amazon, Xiaomi Store Italia, Leica Store, principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici.

Vale la pena notare che in alcuni canali selezionati ci sarà una promozione di lancio fino al 17 aprile 2024, che consentirà di ricevere degli omaggi. Più precisamente, si fa riferimento a un bundle che include lo smartwatch Xiaomi Watch 2 Pro e il Xiaomi 14 Ultra Photography Kit, ma di mezzo c'è anche l'offerta trade-in con extra valutazione fino a 200 euro. C'è poi una manutenzione gratuita al di fuori della garanzia nell'arco del primo anno dall'acquisto, così come risulta disponibile un servizio speciale di hotline VIP e un servizio di riparazione gratuita dello schermo per una sola volta presso il centro di assistenza Xiaomi durante i primi 6 mesi dall'acquisto (che deve avvenire entro un anno dal lancio del prodotto).

Al netto di questo, per festeggiare il primo approdo negli Store Leica, l'acquisto dello smartphone in questo contesto consentirà di ottenere sia il Xiaomi 14 Ultra Photography Kit che un coupon del valore di 250 euro spendibile nei Leica Store. Inoltre, in occasione del lancio di Xiaomi 14 Ultra, Leica e Xiaomi uniscono le forze per organizzare una serie di workshop dedicati alla mobile photography, che rientrano nel progetto Leica Akademie Italy. Di mezzo c'è un concorso che mette in palio l'accesso a questi workshop.