Xiaomi 14 Ultra migliora anche lo scanner per le impronte digitali: un leak lo conferma

Sono passati solo un paio di giorni dal maxi-leak delle specifiche di Xiaomi 14 Ultra, ma già si torna a parlare della scheda tecnica del top di gamma cinese in arrivo a inizio 2024. Pare infatti che Xiaomi 14 Ultra segnerà una piccola svolta per Xiaomi, integrando finalmente un sensore ultrasonico per le impronte digitali.

Fino ad oggi, infatti, Xiaomi ha sempre usato dei sensori ottici per il riconoscimento dell'impronta digitale degli utenti. Questi sensori, ovviamente, vengono posizionati al di sotto dello schermo dello smartphone e sono sovente estremamente rapidi e precisi. Tuttavia, alcuni fan hanno criticato la scheda tecnica di Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro, spiegando che ormai un upgrade ad un sensore ultrasonico sarebbe necessario, specie su un dispositivo flagship.

Xiaomi ha ascoltato le critiche, a quanto pare: il leaker Digital Chat Station, infatti, ha riportato su Weibo che Xiaomi 14 Ultra avrà uno scanner ultrasonico single-point per le impronte digitali, che al momento sarebbe in fase di testing presso la compagnia cinese. Secondo Digital Chat Station, le cui indiscrezioni vengono riportate dai colleghi di GizmoChina, c'è un'elevata probabilità che lo scanner venga implementato a partire da Xiaomi 14 Ultra, per poi estendersi a tutti gli altri smartphone della lineup nei prossimi anni. Dal momento che i test sono ancora in corso, però, resta sempre la possibilità che Xiaomi decida di cambiare strada e di non implementare il nuovo sensore.

La questione del sensore ultrasonico al di sotto del display potrebbe sembrare marginale, ma in realtà così non è. Da una parte, infatti, un riconoscimento delle impronte digitali migliorato garantisce più fluidità e sicurezza allo smartphone, riducendo i tempi necessari allo sblocco di quest'ultimo e, al contempo, incrementandone la sicurezza. In secondo luogo, proprio lo scanner per le impronte digitali è uno dei punti forti di uno dei principali competitor cinesi di Xiaomi, Vivo, storicamente nota per i suoi sensori ultrasonici di grande dimensione, che quest'anno sono tornati sui device della serie X100.