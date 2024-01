Xiaomi 14 Ultra, quante novità: avrà selfie-camera sotto lo schermo e frame in titanio

Giusto una settimana fa, abbiamo potuto ammirare le prime immagini dal vivo di Xiaomi 14 Ultra, che suggeriscono che il top di gamma cinese sia in arrivo anche in Italia. Ora, un nuovo report ci svela che Xiaomi 14 Ultra avrà una selfie-camera under-display, seguendo l'esempio dei Galaxy Z Fold di Samsung e di alcuni flagship di ZTE.

A riportare la notizia sono i colleghi di GSMChina, secondo i quali Xiaomi 14 Ultra è in fase di testing in due configurazioni, una con una selfie-camera tradizionale e una con una fotocamera selfie posizionata al di sotto del display. La versione standard dovrebbe avere codename "Aurora" o "Aurora Pro", mentre la versione con selfie-camera under-display dovrebbe chiamarsi "Xiaomi Suiren".

Il codename non è nuovo: al contrario, spiega GizmoChina, il misterioso "Xiaomi Suiren" era già comparso qualche giorno fa su GeekBench, con un benchmark che ha confermato che lo smartphone avrà uno Snapdragon 8 Gen3 come proprio SoC. Il device ha raggiunto uno score di 2.336 Punti in Single-Core e di 6.837 Punti in Multi-Core.

Tornando al leak di GSMChina, invece, il portale ha anche suggerito che Xiaomi 14 Ultra sarà in titanio, esattamente come iPhone 15 Pro e Pro Max e come l'imminente Galaxy S24 Ultra di Samsung. Inoltre, lo smartphone dovrebbe avere una batteria da 5.180 mAh con ricarica rapida a 90 W e wireless a 50 W, nonché il supporto per la connettività satellitare two-way.

Infine, stando ai leak Xiaomi 14 Ultra avrà una fotocamera del tutto nuova, che dovrebbe essere composta da una lente principale Sony Lytia LYT-900 da 50 MP con OIS e apertura variabile, da un ultra-grandangolo da 50 MP, da un teleobiettivo da 50 MP e da una lente periscopica da 50 MP. Secondo gli insider, lo smartphone potrebbe essere rilasciato nel mese di aprile, almeno sul mercato cinese.