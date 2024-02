Xiaomi 14 Ultra, nuove foto online: confermati colori di lancio e design

Le prime immagini ufficiali di Xiaomi 14 Ultra sono state pubblicate nelle scorse ore da Lei Jun, il fondatore e CEO di Xiaomi. Dalle fotografie comparse in rete, scopriamo che Xiaomi 14 Ultra sarà lanciato in due colori sul mercato internazionale, ovvero il Bianco e il Nero. A queste, però, potrebbe aggiungersene una terza!

Un post su Weibo pubblicato da un leaker cinese, infatti, mostra una variante Blu di Xiaomi 14 Ultra, che compare accanto a quella nera e a quella bianca (già confermate) in un manifesto pubblicitario in lingua cinese. Nel poster possiamo notare, oltre al nome ufficiale dello smartphone, anche il logo di Leica, che ha rinnovato la sua collaborazione con Xiaomi per le fotocamere degli smartphone cinesi dei prossimi anni.

Manca comunque pochissimo al lancio internazionale di Xiaomi 14 Ultra: lo smartphone del colosso cinese sarà annunciato il 22 febbraio in Cina, mentre il suo reveal per gli altri mercati globali dovrebbe avvenire il 25 febbraio, nel corso dell'evento Xiaomi al Mobile World Congress di Barcellona. Sempre al MWC, Xiaomi lancerà anche Xiaomi 14, delle nuove versioni di Xiaomi Pad, dei nuovi dispositivi per la casa e la sua auto elettrica SU7.

La versione Blu di Xiaomi 14 Ultra ha una finitura opaca e dovrebbe essere dotata di un pannello posteriore in ceramica - al contrario delle varianti Bianca e Nera, il cui retro dovrebbe essere in pelle vegana. La nuova immagine conferma ulteriormente che lo smartphone avrà quattro fotocamere posteriori, ovvero una lente principale, un ultra-grandangolo, un teleobiettivo con zoom 3,2x e una lente periscopica con zoom 5x, tutte da 50 MP.

Per concludere, anche la scheda tecnica di Xiaomi 14 Ultra è trapelata online nelle ultime settimane: lo smartphone, infatti, sarà dotato di un SoC Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm, di una RAM LPDDR5X da 16 GB e di uno storage UFS 4.0 fino a 1 TB. La batteria del device sarà da ben 5.300 mAh e supporterà la ricarica rapida cablata a 90 W e wireless a 50 W.