Xiaomi 14 Ultra, online render, colori e materiali di lancio: sarà anche in titanio

La scheda tecnica di Xiaomi 14 Ultra è comparsa in rete negli scorsi giorni, e ormai del nuovo top di gamma cinese si sa quasi tutto. In vista della presentazione dello smartphone, che dovrebbe essere prevista per il MWC di Barcellona, sono stati rivelati ora i colori e i materiali di lancio del flagship Xiaomi: vediamoli insieme.

La notizia arriva da GizmoChina, che a sua volta afferma di averla reperita da un post su Weibo ormai rimosso dal suo creatore. Il leak riguarda solo la versione top di gamma di Xiaomi 14 Ultra, quella con 16 GB di RAM e 1 TB di memoria, che però dovrebbe comunque essere accompagnata da almeno altre due versioni, rispettivamente nei tagli 12/256 GB e 16/512 GB. In Cina, la variante con 1 TB di memoria dello smartphone dovrebbe costare 7.299 Yuan, ovvero 950 Euro circa.

Ovviamente, possiamo aspettarci un prezzo nettamente più alto per l'Europa: i numeri ufficiali, però, arriveranno solo dopo la presentazione di Xiaomi 14 Ultra al Mobile World Congress, fissata per il 25 febbraio alle 15:00. In ogni caso, sembra che i 7.299 Yuan saranno il prezzo di partenza delle versioni con pannello posteriore in pelle e in vetro di Xiaomi 14 Ultra, mentre per lo Xiaomi 14 Ultra in titanio dovrete spendere un po' di più, ovvero 7.999 Yuan, pari a 1.040 Euro circa.

La versione in titanio dello smartphone dovrebbe avere un colore grigio metallizzato simile a quello di Samsung Galaxy S24 Ultra (che, insieme ad iPhone 15 Pro Max, è il diretto concorrente di Xiaomi 14 Ultra), mentre le varianti in pelle e in vetro saranno rispettivamente di colore bianco e di colore blu scuro. Alcuni render svelati dal portale MySmartPrice, che trovate in calce a questa notizia, parlano anche di una versione in pelle nera del dispositivo. Ovviamente, quella utilizzata da Xiaomi sarà della pelle vegana, già vista su altri smartphone del colosso cinese.

I render, inoltre, confermano che Xiaomi 14 Ultra avrà quattro fotocamere, che verranno alloggiate in un bump di grandi dimensioni che occuperà gran parte della metà superiore dello smartphone. Le quattro fotocamere saranno una principale Sony LYT-900 da 50 MP con apertura variabile da f/1.63 a f/4.0, una ultra-grandangolare Sony IMX858 da 50 MP, un teleobiettivo Sony IMX858 da 50 MP con zoom ottico 3x e una lente periscopica Sony IMX858 da 50 MP con zoom ottico 5x. Sempre sul retro dello smartphone, poi, abbiamo logo di Leica, che da anni si occupa del tuning delle fotocamere degli smartphone Xiaomi, e un doppio LED per il flash.