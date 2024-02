Xiaomi 14 Ultra, ormai ci siamo, arriverà il MWC, ci sarà anche Xiaomi 14 Lite?

Il lancio internazionale della linea Xiaomi 14 potrebbe avvenire nel corso del Mobile World Congress di Barcellona, tra il 25 e il 29 febbraio. Durante la kermesse spagnola, il colosso cinese potrebbe presentare Xiaomi 14, 14 Pro e 14 Ultra, ma forse potrebbe esserci spazio per un quarto dispositivo.

A quanto pare, infatti, anche Xiaomi Civi 4 potrebbe essere vicino al lancio ufficiale. Finora, Xiaomi ha lanciato gli smartphone Civi solo in Cina, ma in alcuni casi questi ultimi sono stati rebrandizzati come modelli "Lite" della serie numerata del produttore per il mercato estero: per esempio, Xiaomi 13 Lite era un rebranding di Xiaomi Civi 2, lanciato pochi mesi prima in Cina.

Ormai sappiamo che Xiaomi Civi 4 è in sviluppo da tempo, dal momento che - stando a quanto riporta GizmoChina - il device è comparso per la prima volta sul database IMEI nel mese di agosto 2023, con nome in codice Xiaomi 23041PN0DC. Lo stesso codename è ora apparso sul database della TÜV Rheinland, a testimoniare il fatto che lo smartphone sarebbe ormai pronto per il lancio. Al momento, comunque, i leaker hanno stabilito che Xiaomi Civi 4 avrà un Dimensity 8300 Ultra di MediaTek come suo SoC: il resto della scheda tecnica resta sconosciuto.

Parallelamente, anche Xiaomi 14 Ultra è stato certificato dalla TÜV Rheinland, anche se la pagina del device non ci fornisce ulteriori specifiche tecniche del device. Ciò che però è interessante è che il dispositivo vanta due codename diversi, ovvero 24030PN60G e 24030PN60C: la "C" e la "G" in fondo ai due numeri di modello significherebbero rispettivamente "China" e "Global", indicando dunque che Xiaomi 14 Ultra uscirà anche in occidente, come già previsto dai leak delle scorse settimane.

Per concludere, Xiaomi 14 Ultra è stato certificato da diversi enti internazionali, tra cui la BIS indiana, la 3C cinese e la IMDA di Singapore. Ormai, dunque, il lancio sembra questione di giorni o, al più settimane: persino il profilo X di Xiaomi India ha iniziato a pubblicare dei teaser circa una nuova collaborazione Xiaomi x Leica, che potrebbe riguardare proprio le lenti della fotocamera di Xiaomi 14 Ultra.