Xiaomi 14 Ultra, ci sono le prime immagini ufficiali: ecco come sarà

Il lancio globale di Xiaomi 14 Ultra dovrebbe essere fissato per il Mobile World Congress di Barcellona, tra il 25 e il 29 febbraio. A una settimana dalla presentazione ufficiale del top di gamma cinese, possiamo ora dare un'occhiata alle prime immagini ufficiali di Xiaomi 14 Ultra: vi piacciono?

Le immagini, che trovate in calce a questa notizia, sono state riportate sul profilo X di Lei Jun, il CEO e Fondatore di Xiaomi: Jun ha mostrato le due diverse colorazioni di Xiaomi 14 Ultra, che sarà lanciato nei colori Bianco e Nero. Non a caso, il Numero Uno del colosso cinese ha chiesto ai fan se essi siano "team black" o "team white".

Le immagini comparse online confermano quanto già visto nei render di Xiaomi 14 Ultra, mostrando uno smartphone con un gigantesco alloggiamento per le fotocamere di forma circolare, che occupa gran parte della metà superiore del pannello posteriore del device. Al suo interno, accanto al branding di Leica - che anche questa volta ha co-ingegnerizzato le lenti del dispositivo - abbiamo quattro sensori, che dovrebbero essere una lente principale, un ultra-grandangolo, un teleobiettivo e una lente periscopica 5x.

Anche la scheda tecnica completa di Xiaomi 14 Ultra si è mostrata in rete nelle scorse ore, in vista del lancio cinese dello smartphone, che dovrebbe anticipare di un paio di giorni quello globale e che è fissato per il 22 febbraio. Proprio in vista dell'evento asiatico, Xiaomi ha diffuso nuove informazioni ufficiali sulla fotocamera di Xiaomi 14 Ultra, confermandone le specifiche tecniche.

La lente principale, dunque, sarà un sensore Sony LYT-900 da 50 MP con apertura variabile tra f/1.63 e f/4.0. L'ultra-grandangolo, invece, sarà un'altra lente da 50 MP, anche se Xiaomi non si è soffermata su quest'ultimo: è dunque estremamente probabile che si tratti della medesima fotocamera che abbiamo già visto lo scorso anno su Xiaomi 13 Ultra (qui la nostra recensione di Xiaomi 13 Ultra, se volete approfondire).

Le altre due lenti, invece, saranno una lente periscopica Sony IMX858 da 50 MP con apertura f/2.5, lunghezza focale di 120 mm e zoom ottico 5x, e un teleobiettivo Sony IMX858 da 50 MP con apertura f/1.8, lunghezza focale di 75 mm e zoom ottico 3,2x. Una dotazione di fotocamere davvero da top di gamma, insomma.