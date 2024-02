Xiaomi 14 Ultra, resistenza e batteria da primo della classe: le specifiche ufficiali

Ormai la campagna marketing di Xiaomi 14 Ultra è entrata nel vivo: lo smartphone, d'altro canto, verrà lanciato in Cina domani, giovedì 22 febbraio, mentre il suo debutto internazionale è fissato per il keynote Xiaomi al Mobile World Congress, che si terrà nel pomeriggio di domenica 25 febbraio. Ecco le ultime novità sul flagship cinese!

Dopo aver visto le prime immagini ufficiali di Xiaomi 14 Ultra, due poster promozionali pubblicati dalla divisione cinese di Xiaomi svelano la dimensione della batteria di Xiaomi 14 Ultra e la durabilità e la resistenza del dispositivo: due informazioni importantissime per diversi utenti, che vanno ad aggiungersi a quanto già rivelato negli scorsi mesi dai leak sulla scheda tecnica del top di gamma Xiaomi.

In termini di batteria, dunque, Xiaomi 14 Ultra avrà una cella energetica da 5.300 mAh, ovvero il 17% in più di Xiaomi 13 Ultra. Per chi non lo ricordasse, infatti, Xiaomi 13 Ultra è stato lanciato a giugno con una batteria Li-Po da 5.000 mAh. In parallelo all'aumento della capacità della batteria, inoltre, l'azienda cinese è riuscita a ridurne il volume e ad aumentarne la densità energetica, che ora è pari a 779 Wh/L. Inoltre, è stato anche confermato che il device avrà la ricarica rapida cablata a 90 W e wireless a 50 W, nonché la ricarica wireless inversa.

In termini di durabilità, invece, Xiaomi non ha confermato il frame in titanio per il suo top di gamma, ma ha spiegato che Xiaomi 14 Ultra avrà un corpo il doppio più resistente alla piegatura di quello del predecessore, lasciando intendere un miglioramento delle tecnologie dei materiali compatibile con il passaggio ad una lega di titanio.

I cambiamenti passeranno però anche per lo schermo, che potrebbe giocarsela ad armi pari con il Gorilla Armor di Samsung Galaxy S24 e che sarà dieci volte più resistente del display di Xiaomi 13 Ultra. Inoltre, il pannello posteriore di alcune varianti dello smartphone sarà in "Kona Leather", una pelle vegana fino a sei volte più resistente ai graffi di quella del predecessore.