Xiaomi 14 Ultra senza segreti: online la scheda tecnica completa!

Ancora non sappiamo quali smartphone verranno lanciati da Xiaomi nella cornice del Mobile World Congress: la presentazione di Xiaomi 14 Pro, in particolare, è incerta. Intanto, però, un leak ha svelato ogni dettaglio di Xiaomi 14 Ultra, che dovrebbe essere annunciato in contemporanea globale il 25 febbraio.

Il leak arriva dal noto insider Yogesh Brar, che su X ha spiegato quale sarà la scheda tecnica di Xiaomi 14 Ultra. Partendo dal display dello smartphone, quest'ultimo sarà un pannello AMOLED LTPO con refresh rate variabile fino a 120 Hz, risoluzione QHD+ e diagonale pari a 6,73". Lo smartphone avrà poi una selfie-camera da 32 MP con tecnologia punch-hole in posizione centrale in alto sul display.

Il SoC di Xiaomi 14 Ultra sarà uno Snapdragon 8 Gen3, mentre la RAM e lo storage del device restano incerti: possiamo però aspettarci, stando ai vecchi leak su Xiaomi 14 Ultra, che lo smartphone avrà 12 GB o 16 GB di memoria LPDDR5 e 256 GB o più di storage UFS 4.1. La batteria, invece, sarà da 5.300 mAh (contro i 5.000 originariamente previsti dalla community) e supporterà la ricarica rapida cablata a 90 W, mentre il dispositivo avrà un rating IP68.

Per quanto riguarda le fotocamere, Xiaomi 14 Ultra avrà quattro sensori da 50 MP, così divisi:

Un sensore principale Sony Lytia LYT-900 da 50 MP con apertura variabile da f/1.6 a f/4.0

da 50 MP con apertura variabile da f/1.6 a f/4.0 Un ultra-grandangolo Sony IMX 858 da 50 MP con apertura f/1.6

Un teleobiettivo Sony IMX 858 da 50 MP con apertura f/2.5 e zoom 5x

Una lente periscopica Sony IMX 858 da 50 MP con apertura f/1.6 e zoom 3,2x

Continua inoltre l'accordo tra Xiaomi e Leica, che permetterà al prossimo flagship cinese di godere del tuning della compagnia tedesca per le sue fotocamere. Inoltre, sotto la socca trovere i chip prodotti in-house da Xiaomi sia per la ricarica che per il processing delle immagini. Il software di Xiaomi 14 Ultra, infine, sarà HyperOS basato su Android 14.



Infine, il portale GizmoChina ha riportato un'immagine dal vivo di Xiaomi 14 Ultra diffusa da un leaker su Weibo. L'immagine, che purtroppo è stata sfuocata, mostra abbastanza chiaramente che lo smartphone avrà un grande camera bump di forma circolare, del tutto simile a quello già visto su Xiaomi 13 Ultra.