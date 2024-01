Xiaomi 14 Ultra, si svelano anche le fotocamere: lancio al Mobile World Congress?

Mentre si parla di un lancio globale di Xiaomi 14 Ultra nel corso del Mobile World Congress di Barcellona, emergono i primi dettagli tecnici sullo smartphone top di gamma del colosso cinese. In particolare, oggi sono le fotocamere di Xiaomi 14 Ultra a finire sotto i riflettori: i cambiamenti saranno meno marcati del previsto?

Un post pubblicato sul social network cinese Weibo dal portale WHYLABS e riportato da GSMArena per il pubblico occidentale, in particolare, mostra che il design delle fotocamere di Xiaomi 14 Ultra sarà pressoché identico a quello di Xiaomi 13 Ultra (qui trovate la nostra recensione di Xiaomi 13 Ultra, se volete farvi un'idea più approfondita). Lo smartphone in arrivo nel corso di quest'anno, dunque, avrà un alloggiamento circolare per le fotocamere, che saranno ancora una volta quattro e saranno posizionate al centro della metà superiore del pannello posteriore.

Stando agli ultimi leak sulle fotocamere di Xiaomi 14 Ultra, la fotocamera principale sarà un sensore Sony LYT-900 da 1" con risoluzione pari a 50 MP. La lente avrà apertura variabile tra f/1.6 e f/4.0, nonché quattro lunghezze focali native diverse, rispettivamente a 0,5x, 1x, 3,2x e 5x. Anche gli altri tre obiettivi dello smartphone dovrebbero essere da 50 MP: essi saranno un ultra-grandangolo, un teleobiettivo e una lente periscopica con apertura f/2.5. Anche quest'anno, come al solito, ci sarà il tuning di Leica, il cui logo comparirà sul pannello di rivestimento del camera bump dello smartphone.

In parallelo, GizmoChina riporta che il Presidente di Xiaomi Group Lu Weibing avrebbe pubblicato un teaser dell'imminente uscita di Xiaomi 14 Ultra, sempre su Weibo. Nel post, l'executive cinese dice che "ho in programma di cambiare smartphone a breve con un dispositivo molto, molto, molto potente dal punto di vista dell'imaging. Lo cambierò molto presto per... fare delle foto migliori!".

Con queste parole, dunque, Lu Weibing sembra confermare l'imminente arrivo di un nuovo cameraphone Xiaomi. Considerato che proprio il modello "Ultra" della linea principale del produttore di Pechino ricopre lo slot di cameraphone della compagnia, possiamo aspettarci che il Presidente di Xiaomi facesse riferimento proprio a Xiaomi 14 Ultra. I rumor potrebbero dunque essere veritieri: Xiaomi 14 Ultra potrebbe arrivare al MWC 2024, tra il 26 e il 29 febbraio.