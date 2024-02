Xiaomi 14 Ultra ufficiale in Cina: ha le migliori fotocamere del mondo?

Dopo mesi di rumor e speculazioni su Xiaomi 14 Ultra, finalmente il top di gamma è stato lanciato sul mercato cinese: nelle scorse ore, infatti, Xiaomi ha ufficialmente svelato Xiaomi 14 Ultra, il cui debutto mondiale dovrebbe essere imminente. Vediamo insieme le specifiche dello smartphone!

Stando ai rumor, Xiaomi 14 Ultra sarà lanciato in occidente a brevissima distanza dal modello cinese: lo smartphone, infatti, dovrebbe essere annunciato sul palco del MWC di Barcellona durante il keynote di Xiaomi, che si terrà il febbraio alle 15:00 italiane. Sempre durante la kermesse spagnola, la compagnia cinese dovrebbe presentare anche Xiaomi 14, uscito a fine 2023 in Cina insieme a Xiaomi 14 Pro (che invece non arriverà mai in Europa).

Xiaomi 14 Ultra ha un display AMOLED LTPO da 6,73" con risoluzione WQHD+ da 3.200 x 1.440p, densità di pixel pari a 522 ppi e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Il touch sampling rate, invece, è pari a 240 Hz, mentre la luminosità di picco arriva a ben 3.000 nits. Ovviamente, abbiamo il supporto per HDR10 e HDR10+, per il Dolby Vision e per l'HLG: uno schermo da vero top di gamma, insomma.

Sotto la scocca, invece, troviamo uno Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm e una RAM LPDDR5x, pienamente in linea con i leak sulla scheda tecnica di Xiaomi 14 Ultra degli ultimi mesi. La RAM sarà da 12 o da 16 GB, mentre la memoria interna, con tecnologia UFS 4.0, sarà da 256 GB, 512 GB o 1 TB. Lo smartphone vanta la connettività 5G, il Wi-Fi 7, il Bluetooth 5.4 e il supporto per il dual-SIM, mentre la sua porta fisica di ricarica è una USB-C 3.2 Gen2, che permette la ricarica rapida cablata a 90 W. La ricarica wireless arriva fino agli 80 W, mentre la dimensione della batteria è pari a 5.300 mAh.

Il vero punto di forza dello smartphone sono però le fotocamere posteriori di Xiaomi 14 Ultra, che rappresentano il risultato della pluriennale collaborazione tra Xiaomi e Leica. La fotocamera principale è un obiettivo Sony LYT-900 da 50 MP con apertura variabile continua tra f/1.63 e f/4.0 e pixel da 1,6 µm. L'ultra-grandangolo, invece, è un sensore IMX858 con FOV pari a 122° e apertura f/1.8. Concludono il comparto fotocamere posteriore un teleobiettivo e una lente periscopica Sony IMX858, entrambe da 50 MP e rispettivamente dotate di zoom ottico 3,2x e 5x. La selfie-camera, infine, è una lente da 32 MP.

Xiaomi 14 Ultra sarà lanciato anche in titanio grigio, nella sola variante da 16 GB di RAM e da 1 TB di storage, al prezzo di 8.799 Yuan (1.130 Euro circa). Le altre versioni (12/256 GB a 6.499 Yuan; 16/512 GB a 6.99 Yuan e 16GB/1TB non in titanio a 7.799 Yuan) saranno disponibili nelle colorazioni Bianca e Nera, con retro in pelle vegana o in vetroceramica.