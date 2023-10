Xiaomi 14, Watch S3, S Pro Mini LED e altro ufficiali in Cina: tutte le novità

Va bene: il reveal più atteso dell'evento cinese "Leap Beyond the Moment" era probabilmente quello del nuovo sistema operativo Xiaomi HyperOS (anche se su smartphone la base rimane comunque quella di Android), ma non bisogna comunque dimenticarsi dell'hardware: signore e signori, date il benvenuto alla gamma Xiaomi 14 (e non solo).

Ebbene, come si apprende direttamente dal portale ufficiale di Xiaomi Global, nel corso dell'evento andato in scena in Cina nella giornata del 26 ottobre 2023 sono stati svelati anche lo smartwatch Xiaomi Watch S3 e il televisore Xiaomi S Pro Mini LED TV, ma si è fatto inoltre riferimento, sempre in termini di prodotti smart, al frigorifero da incasso Mijia Built-in Refrigerator 4-Door 521L e alla lavatrice Mijia Intelligent Washing Machine 10kg Pro. Insomma, come d'altronde spesso accade, Xiaomi si è un po' "scatenata" con gli annunci.

Per quel che riguarda la serie di smartphone Xiaomi 14, indubbiamente il fulcro dell'evento, i nuovi top di gamma sono i primi a fare uso del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Quest'ultimo è stato realizzato con un processo produttivo a 4nm e rappresenta una soluzione octa-core, legata a una GPU Adreno 740, in grado di raggiungere i 3,2 GHz. Si fa poi riferimento alla presenza di 8/12/16GB di RAM LPDDR5X, nonché a 256/512GB/1TB di memoria interna UFS 4.0. A livello di display troviamo, nel caso del modello base, un AMOLED da 6,36 pollici con risoluzione 2670 x 1200 pixel e refresh rate fino a 120Hz, mentre su Xiaomi 14 Pro fa capolino un AMOLED da 6,73 pollici con risoluzione 3200 x 1440 pixel.

Il sistema operativo, perlomeno in Cina (in attesa di ulteriori annunci), è immancabilmente Xiaomi HyperOS. Non mancano per il resto la certificazione IP68, il supporto a 5G, NFC, Bluetooth 5.4 e Wi-Fi 7, mentre le batterie sono rispettivamente da 4.610 mAh (Xiaomi 14) e 4.860 mAh (Xiaomi 14 Pro). A livello di velocità di ricarica, il modello base arriva a 90W via cavo e 50W via wireless, mentre Xiaomi 14 Pro tocca 120W via cavo e 50W via wireless. Xiaomi 14 viene venduto in varianti in vetro (193 grammi) e pelle (188 grammi), mentre il modello Pro viene proposto in vetro (223 grammi) e titanio (230 grammi).

Interessante il comparto fotografico, che vede tre lenti posteriori da 50MP, tra cui una principale (23mm, Light Hunter 900), una tele (f/2.0, 75mm) e una ultra-wide (f/2.2, 115 gradi). Per il resto, il modello Xiaomi 14 Pro dispone anche di un sensore per rilevare la frequenza cardiaca. Ci sarà in ogni caso sicuramente modo di tornare sui dispositivi quando questi verranno annunciati per il mercato nostrano, ma per il momento potreste voler sapere che i prezzi di partenza sono rispettivamente di 3.999 yuan (circa 517 euro al cambio attuale) per Xiaomi 14 e 4.999 yuan (circa 647 euro) per Xiaomi 14 Pro. Se volete approfondire gli altri prodotti dell'evento "Leap Beyond the Moment", potete invece tranquillamente fare riferimento al link in fonte.