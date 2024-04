Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra in offerta al MINIMO STORICO su Amazon

Dopo aver parlato dell’offerta proposta da Amazon sul Google Pixel 8 da 256 gigabyte, continuiamo a spulciare il listino del marketplace perchè quest’oggi a prezzo ridotto è possibile portare anche Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra.

Xiaomi 14 con 12GB di RAM e 512GB di storage può essere acquistato a 976 Euro: tale prezzo è raggiungibile facendo click sul pulsante “applica coupon 100 Euro” direttamente nella scheda tecnica. Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi per domani se si effettua l’ordine entro 11 ore.ACQUISTA XIAOMI 14 AL MINIMO STORICO

In offerta anche Xiaomi 14 Ultra, nella variante con 16GB di RAM e 512GB di memoria, che viene proposto a 1349,90 Euro, 150 Euro in meno rispetto ai 1499,90 Euro di listino. Anche in questo caso, il prezzo è raggiungibile facendo click e spuntando la casella “applica coupon 150 Euro” nella scheda prodotto. XIAOMI 14 ULTRA IN SUPER SCONTO

In entrambi i casi, consigliamo di procedere rapidamente con l’ordine in quanto i coupon a disposizione potrebbero andare sold out a stretto giro di orologio.

