Xiaomi ha 19mila brevetti e fa partire il rollout della MIUI 12.5 stabile

Sono giorni importanti per Xiaomi. Infatti, l'azienda cinese sta effettuando svariati annunci interessanti. Arrivano in questo contesto dei dati intriganti dal punto di vista dei brevetti e dei trademark, nonché l'inizio del rollout della build stabile della MIUI 12.5.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, l'azienda cinese ha annunciato di avere, secondo i dati risalenti a fine 2020, oltre 19.000 brevetti a livello globale. Tra l'altro, circa la metà di questi ultimi sono relativi a Paesi al di fuori della Cina. Interessante inoltre notare come Xiaomi affermi di essere tra le prime 15 società in termini di brevetti relativi al 5G. Inoltre, l'azienda ha svelato di disporre di oltre 27.000 trademark in circa 160 Paesi. Numeri particolarmente importanti, che "mostrano i muscoli".

Per il resto, sempre stando a quanto riportato da Gizchina (ma in un altro articolo), in questi giorni è stata ufficialmente rilasciata la versione stabile della MIUI 12.5 in Cina. I modelli coinvolti in questa prima fase sono Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition, Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 9 SE. Staremo a vedere quando sarà il turno degli utenti nostrani.

A tal proposito, ricordiamo che recentemente l'azienda ha effettuato diversi annunci relativi all'Italia.