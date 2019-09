Xiaomi: il 24 Settembre arriva la nuova Mi TV, Mi 9 Pro, Mi Mix 4 ed MIUI 11

Xiaomi ha annunciato che il prossimo 24 Settembre terrà un nuovo evento speciale nel corso del quale presenterà la nuova Mi TV e la rinnovata gamma di smartphone 5G, comprensiva dell'Mi 9 Pro ed Mi Mix 4. Al contempo, la società cinese presenterà la nuova interfaccia grafica MIUI 11.

Mi Mix 4 dovrebbe includere il processore Snapdragon 855 Plus di Qualcomm, ed un display QHD curvo. A livello fotografico, sulla scocca posteriore gli utenti potrebbero trovare il sensore principale ISOCELL Bright HMX da 108 megapixel, accompagnato da un teleobiettivo ed un obiettivo grandangolare. Alcuni rumor trapelati in rete sostengono anche che Xiaomi potrebbe battezzarlo Mi Mix Alpha per rendere più marcata la differenza dai predecessori.

Mi 9 Pro invece sostanzialmente dovrebbe essere un Mi 9 aggiornato, con lo stesso display Super AMOLED da 6,39 pollici ed un design praticamente identico. Sotto la scocca gli utenti potrebbero trovare lo stesso chipset di Mi Mix 4 ed una batteria da 4.000 mAh, più grande rispetto alla versione "normale". Il dispositivo dovrebbe anche essere il primo a supportare la nuova ricarica wireless Mi Charge Turbo da 30W, che è stata annunciata qualche giorno fa.

L'appuntamento è in programma tra meno di una settimana. Ovviamente seguiremo il keynote in diretta con le notizie.