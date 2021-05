Xiaomi, fino al 37% di sconto su smartphone Redmi: nuovi modelli compresi

I prodotti di Xiaomi non sono in sconto solamente nelle principali catene in queste ore. Infatti, ci ha pensato lo stesso brand a lanciare delle promozioni relative ai suoi dispositivi. Più precisamente, i prodotti coinvolti sono gli smartphone Redmi.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, ieri 25 maggio 2021 l'azienda ha avviato l'iniziativa "La settimana Redmi Round 2", che andrà avanti fino al 31 maggio 2021. I principali prodotti in offerta sono ovviamente dispositivi mobili, ma in realtà ci sono anche smartband (Mi Band 5 a 29,99 euro anziché 39,99 euro) e altro (ad esempio, Mi Smart Speaker a 49,99 euro al posto di 59,99 euro).

Al netto di questo, sul portale ufficiale di Xiaomi vengono messi in evidenza gli sconti relativi ai più recenti modelli usciti sul mercato. Per intenderci, la variante da 4/64GB di Redmi Note 10 5G, smartphone annunciato giusto qualche mese fa, viene proposta a 199,90 euro (in precedenza 229,90 euro). Il modello da 4/128GB viene invece venduto a 239,90 euro (anziché 249,90 euro).

Non manca poi Redmi Note 10 Pro, che nella sua variante da 6/64GB costa 269,90 euro (prima 299,90 euro). Il modello dello smartphone da 6/128GB viene invece proposto a 299,90 euro (al posto dei precedenti 329,90 euro). Ovviamente quella che abbiamo effettuato è solamente una selezione delle offerte disponibili.