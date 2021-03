Xiaomi 5G Days: miriadi di offerte, c'è Xiaomi Mi 11 con Mi Watch in omaggio

Oggi 1 marzo 2021 Xiaomi ha avviato l'iniziativa chiamata "5G Days". Come si evince dal nome, quest'ultima propone delle promozioni che cercano di rendere più economici gli smartphone già pronti per il nuovo standard in termini di connettività. Tra l'altro, si parte da 199,90 euro.

Infatti, come potete vedere nell'apposita pagina dedicata, quest'ultima è la cifra richiesta per portarsi a casa la variante da 4/64GB di Redmi Note 9T, che verrà venduto a quel prezzo per 48 ore, ovvero durante la flash sale che andrà dal 3 al 4 marzo 2021. Per il resto, fate attenzione al fatto che non tutti gli smartphone che rientrano nell'iniziativa "5G Days" supportano il 5G. Infatti, Xiaomi mette in evidenza, ad esempio, anche Redmi 9T, nonostante quest'ultimo arrivi al 4G. In ogni caso, i "5G Days" proseguiranno fino al 7 marzo 2021 e mettono a disposizione parecchie altre promozioni.

Tra l'altro, domani 2 marzo 2021 sarà la giornata dell'arrivo in Italia di Xiaomi Mi 11 5G. In particolare, come si può vedere sul portale ufficiale di Xiaomi, le vendite per quel che concerne il nostro Paese partiranno dalle ore 13:00. Per l'occasione, verranno avviate diverse promozioni pensate per chi acquisterà il dispositivo, che vi consigliamo di approfondire direttamente mediante il succiato sito Web. In ogni caso, tra le varie possibilità, c'è quella di ottenere in omaggio un Mi Watch dal valore di 129,99 euro, nonché quella di ricevere un coupon di 150 euro.

In ogni caso, se volete approfondire i prodotti coinvolti, ricordiamo che su queste pagine potete trovare le nostre impressioni su Xiaomi Mi 11 (la review verrà pubblicata presto), nonché la nostra recensione di Xiaomi Mi Watch.