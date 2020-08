Xiaomi starebbe abbandonando Android One, niente Mi A4?

Vi ricordate dei continui aggiornamenti di Xiaomi Mi A3, quelli che hanno causato parecchi grattacapi agli utenti? Be, negli ultimi giorni è trapelato un insistente rumor relativo alla possibilità che l'azienda cinese abbandoni il programma Android One di Google.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e GSMArena, Xiaomi starebbe valutando se vale la pena o meno continuare a puntare su questa strada (alcune fonti danno per certa la scelta di abbandonare Android One). Più precisamente, a quanto pare la società cinese potrebbe decidere di non rilasciare più alcun dispositivo della gamma Mi A. Insomma, Xiaomi Mi A4 potrebbe semplicemente non esistere.

Si tratterebbe sicuramente di un peccato, dato che stiamo parlando di una serie che ha regalato delle soddisfazioni non di poco conto agli appassionati del mondo smartphone. Certo, il programma Android One, che ricordiamo promette due anni di aggiornamenti alle major release di Android e tre anni di update per quanto riguarda le patch di sicurezza, non sembra aver "spiccato il volo" come speravano in molti, ma l'azienda cinese ha sempre fatto tutto sommato un buon lavoro, come potete leggere anche nella nostra recensione di Xiaomi Mi A3.

In ogni caso, vi ricordiamo che per il momento si tratta solamente di indiscrezioni e vi invitiamo, dunque, a prendere le informazioni riportate in questa notizia come puramente indicative, in attesa di un riscontro ufficiale. Xiaomi abbandonerà veramente Android One e la conseguente esperienza "stock"? Staremo a vedere.