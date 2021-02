Xiaomi, addio a porte e tasti fisici nel nuovo meraviglioso concept phone

Periodo di rivelazioni per Xiaomi, che ha svelato in un video il suo nuovo concept phone. Dopo averci incuriositi con la ricarica true wireless del sistema Mi Air Charge, il colosso cinese ha infatti pubblicato un teaser della sua ultima fatica, questa volta votata principalmente al design.

Con un post sul suo blog ufficiale, Xiaomi ha introdotto il concetto di quad-curved Waterfall display, ovvero un display con bordi curvi su tutti i lati, per i futuri smartphone premium dell'azienda.

Rinunciando di fatto a qualunque tipo di ingombro fisico sui lati del telefono, dall'ingresso per la ricarica al tasto di accensione, l'obiettivo di Xiaomi è quello di "estendere i limiti del display verso l'infinito" e ottenere dunque "un vero design unibody privo di porte".

Un bellissimo esperimento di design, dall'effetto wow assicurato, che però non manca di piccole imperfezioni e punti interrogativi. I vertici ad esempio, dove i bordi di due lati diversi convergono, presentano una soluzione di continuità con inserti arrotondati. Un infinito solo parziale quindi, per un progetto in ogni caso avveniristico.

Un importante dubbio sorge per quanto riguarda la sua accoglienza dal momento che una fetta importante, se non predominante, degli utenti non apprezza neanche curvature appena accennate, per via di difficoltà nell'impugnatura e interazioni accidentali.

Il display Waterfall di Xiaomi, come affermato dalla stessa azienda, è il risultato di innumerevoli studi sul vetro e "rappresenta la somma di 46 rivoluzionari brevetti".

In attesa di sapere se questo concept diventerà mai un prodotto di mercato, ci consoliamo con la certezza che entro quest'anno Xiaomi dovrebbe presentarci il nuovo Mi MIX 4.