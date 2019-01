Xiaomi AirDots Pro: gli auricolari sono un successo in Cina, sold out in 4 minuti

Qualcuno potrebbe farci un documentario su Netflix ormai: "Le spese folli dei cinesi". Infatti, la Cina continua a essere un mercato molto importante per il mondo della tecnologia e i continui sold out dei prodotti in tempi impensabili (come Lenovo Z5 Pro, che ha finito le scorte in un secondo) non fanno altro che confermarlo.

Ebbene, stando anche a quanto riportato dai colleghi di Gizchina, poche ore fa è toccata la stessa sorte ai nuovi auricolari Xiaomi AirDots Pro, che sono finiti sold out in appena quattro minuti, o meglio, in 3 minuti e 59 secondi per la precisione. Il prodotto è venduto a un prezzo di 399 yuan (circa 50 euro al cambio attuale).

Vi ricordiamo che gli auricolari di Xiaomi consentono di gestire la musica, le chiamate e l'attivazione dell'assistente vocale tramite controlli touch. Esse funzionano sia con iOS che con Android, consentono di essere utilizzare indipendentemente e dispongono di un'autonomia fino a 10 ore, perlomeno stando a quanto dichiarato dalla società cinese. Non mancano la certificazione IPX4 e la cancellazione del rumore.

Le vendite si sono aperte lo scorso 11 gennaio e sembra proprio che ai cinesi non interessino le polemiche che sono emerse sui social network, secondo le quali Xiaomi starebbe "prendendo in prestito" fin troppo spesso le idee di Apple. Non abbiamo ulteriori informazioni riguardanti un possibile arrivo in Europa del prodotto.