Xiaomi all'attacco del mercato europeo con due smartphone basati su Android One

Xiaomi continua a puntare sull'Europa, e lo fa con due smartphone basati su Android One, il sistema operativo di Google per smartphone economici e di fascia bassa lanciato nel 2014. Nel corso di una conferenza tenuta a Madrid, il produttore cinese ha svelato due smartphone: Mi A2 ed Mi A2 Lite, che saranno lanciati in oltre quaranta mercati.

Mi A2 è basato su una batteria da 3.000 mAh, che è possibile caricare anche tramite la porta USB Type-C, non è invece presente alcun ingresso per le cuffie. A livello di processore troviamo un Qualcomm Snapdragon 660 e 4 gigabyte di RAM, con 32 o 64 gigabyte di memoria interna, ma sui negozi arriverà anche la variante con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di spazio. Sulla scocca posteriore è presente una doppia fotocamera da 12 e 20 megapixel, mentre la lente frontale sarà da 20 megapixel. Il display, invece, è da 5,9 pollici FHD+ con risoluzione di 2160x1080 pixel ed aspect ratio di 18:9.

La configurazione economica costerà 249 Euro, mentre il modello con 6 gigabyte di RAM avrà un prezzo di 349 Euro.

Mi A2 Lite a livello estetico è molto simile, ma è basato sul processore Qualcomm Snapdragon 625, accompagnato da 3 gigabyte di RAM e 32 gigabyte di memoria interna, a 179 Euro. La versione con 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna, invece, costerà 229 Euro.

Lo schermo, invece, è FHD+ da 5,84 pollici ed una batteria da 4000 mAh. Lo smartphone sfoggia una doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel e 5 pixel, e quello frontale da 5 megapixel