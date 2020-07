Xiaomi, si allarga la famiglia Redmi 9: arrivano in Italia Redmi 9C e Redmi 9A

A poche settime dal lancio italiano di Redmi 9, Xiaomi ha annunciato oggi l'arrivo nel mercato nostrano degli altri due smartphone della famiglia: i Redmi 9C e Redmi 9A, che si aggiungono ai tantissimi annunci arrivati oggi nel corso del keynote estivo.

Xiaomi Redmi 9C è dotato di un display Dot Drop da 6,53 pollici, in grado di offrire un'esperienza visiva coinvolgente anche grazie alla batteria da 5.000 mAh. Basato sull'SoC MediaTek Helio G35, il processore è in grado dia rrivare fino a 2,3 GHz. A livello fotografico è invece presente una tripla fotocamera ottimizzata con l'IA che è in grado di catturare rapidamente immagini nitide e chiare in diverse situazioni.

Stesso display anche per il Redmi 9A, che ha ottenuto anche la certificazione per la protezione dalla luce blu a bassa intensità luminosa da TUV Rheinland. La batteria è anche in questo caso da 5000 mAh, mentre l'SoC è il MediaTek Helio G25 octa core. A livello fotografico, come si può vedere dall'immagine presente in calce, è disponibile una fotocamera posteriore da 13 megapixel, ma un aspetto interessante che merita menzione è la presenza del jack per le cuffie e la memoria interna espandibile fino a 512GB.

Veniamo quindi ai prezzi. Redmi 9A sarà disponibile da inizio settembre in Italia al prezzo di 149,90 Euro nelle colorazioni Midnight Gray, Sunrise Orange e Twilight Blue, nella sola configurazione 3/64GB.

Redmi 9A invece arriverà nelle principali catene di distribuzione da fine luglio a 119,90 Euro per la variante 2/32GB, mentre da Settembre arriverà anche la variante Redmi 9AT a 119,90 Euro per la versione 2/32GB.