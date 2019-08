Xiaomi Amazfit GTS ufficiale: è un 'Apple Watch 4' a circa 100 euro

Lo smartwatch che potete vedere nelle immagini è identico ad Apple Watch 4, ma in realtà non è il prodotto della società di Cupertino. Si tratta infatti di Huami Amazfit GTS, un dispositivo che sembra essere stato fatto con una fotocopiatrice. Non si tratta però di un clone scadente, visto che dietro al progetto c'è la mano di Xiaomi.

Huami è infatti un partner che lavora a stretto contatto con Xiaomi per quanto riguarda il segmento wearable. La società cinese ha quindi "le mani in pasta" nel progetto e non è un caso che Huami stia riscuotendo un ottimo successo globale. Secondo diverse fonti internazionali, il brand avrebbe già raggiunto le 100 milioni di spedizioni. Numeri da capogiro che confermano il buono stato di salute dell'azienda.

Tornando a Amazfit GTS, lo smartwatch dispone di un'autonomia stimata pari a due settimane. Il prodotto, realizzato in lega di alluminio, pesa solamente 24.8 grammi e ha uno spessore di 9,4 millimetri. Il pannello è un AMOLED da 1,65 pollici con risoluzione 348 x 442 pixel e una copertura dello spazio colore NTSC pari al 100%. Non manca la possibilità di utilizzare Amazfit GTS come un fitness tracker con tanto di 12 modalità sportive. Presente anche la certificazione per l'immersione in acqua a 5ATM per 50 metri. Lo smartwatch si può anche utilizzare per effettuare i pagamenti tramite chip NFC integrato. Il sistema operativo è ovviamente proprietario. Il prezzo di partenza è fissato a 899 yuan in Cina, ovvero l'equivalente di circa 110 euro (circa quattro volte meno di Apple Watch 4).

Vi ricordiamo, inoltre, che Huami ha recentemente annunciato anche il futuristico Amazfit X.