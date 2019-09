Xiaomi Amazfit Pace e Fitbit Charge 3 in offerta lampo su Amazon Italia

Dopo aver scontato Amazfit Stratos 2, le offerte di Amazon Italia ritornano grazie alla promozione "Back to school", che ormai è attiva in tutti i più grandi shop online. Tra gli sconti più interessanti, troviamo quelli relativi allo smartwatch Amazfit Pace e alla smartband Fitbit Charge 3.

In particolare, Amazfit Pace viene venduto in offerta lampo a un prezzo di 84,99 euro su Amazon Italia (costo di listino pari a 99,99 euro, la promozione scade poche ore dopo la pubblicazione di questa notizia), mentre Fitbit Charge 3 può essere acquistato a 109,90 euro (prezzo di listino pari a 149,95 euro, non si conosce la scadenza della promozione).

Per chi non lo sapesse, Amazfit Pace è uno smartwatch che è stato promosso con valutazioni piuttosto alte dalla critica di settore e che, nonostante la sua uscita non sia esattamente delle più recenti, si difende ancora piuttosto bene (soprattutto grazie al calo di prezzo). Secondo molti Amazfit Pace si adatta meglio agli sportivi.

Ritenuta da alcuni come una delle migliori smartband in circolazione, Fitbit Charge 3 potrebbe essere molto interessante per coloro che cercano un prodotto di questo tipo che sia impermeabile e abbia un display che ben visibile anche sotto alla luce del sole. Insomma, se state cercando dei wearable, questi sconti di Amazon Italia potrebbero essere una buona occasione.