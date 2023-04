Xiaomi per l'ambiente: ecco la strategia Zero-carbon per tecnologie pulite

L'impegno del mondo tech per l'ambiente è sempre più presente nelle strategie dei vari brand e Xiaomi con i suoi 1000 alberi della Mi Community e le tante altre iniziative per la sostenibilità è certamente uno degli esempi migliori.

L'ultima novità del gruppo Xiaomi per l'ambiente riguarda una nuova strategia chiamata "Zero-carbon Philosophy", il cui obiettivo finale è quello di ridurre fino ad azzerare la sua impronta di carbonio e le emissioni di gas a effetto serra (GHG), mantenendo competitivo il suo livello di innovazione tecnologica, di soddisfazione finale per l'utente e il rapporto prezzo/prestazioni che da sempre contraddistingue i suoi device per il mercato consumer.

L'obiettivo dell'azienda è quello di ridurre del 98% le emissioni di gas serra dei suoi principali segmenti operativi entro l'anno 2040, intestandosi quindi la responsabilità di ridurre l'impatto ambientale della tecnologia e un ruolo chiave nella spinta alla transizione ecologica, soprattutto verso un'industria a emissioni zero, dalla progettazione alla consegna.

Se l'obiettivo a lungo termine è quello di quasi azzerare le sue emissioni, è molto ambizioso anche quello per il medio periodo, puntando a una riduzione del 70% entro il 2030 (rispetto all'anno di riferimento, che per tutte le proiezioni è il 2020).

Andando indietro nel tempo, il primo obiettivo di Xiaomi risale al 2021, quando fissò il target di riduzione delle emissioni pro capite del campus del 4,5% entro il 2026, ma già nel 2022 è stata in grado di raggiungere una riduzione del 21,12%.

Tra i mezzi che verranno utilizzati ci sarà sia un lavoro in prima persona del gruppo ma anche l'incoraggiamento dei partner commerciali e fornitori nell'impiego di fonti rinnovabili.

L'annuncio di Xiaomi arriva a poco più di un mese di distanza dalla diffusione della nuova strategia per la sostenibilità ICT di HUAWEI.