Xiaomi fa il pieno di annunci: ecco Xiaomi Pad 6 Max, Smart Band 8 Pro e Redmi K60 Ultra

Solo un paio di giorni fa, Xiaomi ha annunciato Mi Mix Fold 3, il suo nuovo smartphone pieghevole di fascia alta. Durante lo stesso evento, però, la compagnia cinese ha svelato diversi altri smartphone, smartwatch e tablet, alcuni destinati solo al mercato cinese ed altri che potrebbero arrivare anche in occidente.

Lato smartphone, Xiaomi ha annunciato la serie Redmi K60, composta, come ampiamente prevedibile, da Redmi K60E, Redmi K60, Redmi K60 Pro e Redmi K60 Ultra. La lineup non arriverà in occidente, ma Redmi K60 Pro e K60 Ultra saranno convertiti in Xiaomi 13T e 13T Pro, il cui lancio europeo dovrebbe essere previsto per il 1° settembre.

Redmi K60 Ultra riprende parte del design della linea Xiaomi 13 con uno schermo completamente piatto, che si unisce ad un retro in vetro ricurvo. Il display sarà un pannello OLED da 6,67" con risoluzione 1,5K e refresh rate a 144 Hz, insieme ad un dimming PWM a 2.880 Hz e ad una luminosità massima pari a ben 2.660 nits. Lo smartphone avrà una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida cablata a 120 W.

Sotto la scocca dello smartphone troviamo un SoC MediaTek Dimensity 9200+ con RAM fino a 24 GB di memoria LPDDR5x (che così eguaglierà quella dello OnePlus Ace 2 Pro, in arrivo nella giornata di domani sul mercato cinese) e storage UFS 4.0 fino a 1 TB. Lato fotocamere, invece, Redmi K60 Ultra sarà dotato di un sensore primario Sony IMX 800 da 50 MP con OIS, di un ultra-grandangolo da 8 MP e di una lente macro da 2 MP. completa la scheda tecnica una selfie-camera frontale da 20 MP.

Lato tablet, invece, è arrivato l'annuncio dello Xiaomi Pad 6 Max, il "fratello maggiore" dello Xiaomi Pad 6 lanciato in Italia a inizio luglio. Per il momento non sappiamo se il device arriverà in Europa, ma visto che lo Xiaomi Pad 6 "vanilla" ha debuttato anche in occidente ci sono buone possibilità perché alla versione Max tocchi la stessa sorte.

In ogni caso, Xiaomi Pad 6 Max ha uno schermo LCD da 14" a 144 Hz di refresh rate e con risoluzione 2,8K. In totale, il tablet ha otto speaker stereo sul pannello frontale e supporta il Dolby Atmos. In termini tecnici, esso è dotato di un chip Snapdragon 8+ Gen1, di 16 GB di RAM e di una memoria interna fino a 1 TB. Lato fotocamere, infine, abbiamo una lente principale da 50 MP, una secondaria da 2 MP e una selfie-camera frontale da 20 MP.

Infine, per quanto riguarda il settore smartwatch, il colosso cinese ha presentato Xiaomi Smart Band 8 Pro, la sua nuova smartband con schermo AMOLED da 1,74" con always-on attivo, refresh rate a 60 Hz e luminosità di picco di 600 nits. Il device indossabile è resistente all'acqua fino a cinque metri di profondità e vanta sensori per il monitoraggio della frequenza cardiaca, dell'ossigenazione del sangue, del ciclo sonno-veglia e, per le donne, del ciclo mestruale.