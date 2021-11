Xiaomi annuncia l'apertura di due nuovi Xiaomi Store in Italia: cresce la rete di store

Cresce la rete di Xiaomi Store in Italia. La società cinese annuncia infatti l'inaugurazione di due nuovi Xiaomi Store che si aggiungono agli altri 21 presenti sul territorio nazionale. Il primo dei due è stato inaugurato il 20 Novembre in Sicilia, presso il Centro Commerciale Il Casale di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta.

Si tratta del terzo negozio presenti sull'isola, e si aggiunge alla seconda apertura che avrà invece luogo nella giornata di giovedì 25 Novembre a Teramo e segnerà il debutto degli Xiaomi Store in Abruzzo.

In occasione dell'inaugurazione di Teramo, prevista per le ore 10:30 presso il Centro Commerciale Gransasso, Xiaomi dedicherà un momento ai propri fan, che saranno coinvolti in alcune attività con accesso privilegiato e riceveranno una gift box.

In merito all’apertura dei due nuovi Xiaomi Store, Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia, ha dichiarato: “L’arrivo di due nuovi Xiaomi Store è anche frutto del supporto che i nostri fan ci offrono quotidianamente. Forti di questo, i nostri partner di Xiaomi Store Italia proseguono con orgoglio il piano di espansione sul territorio italiano, per avvicinare sempre più il brand ai consumatori.”

Ricordiamo che Xiaomi prende anche parte al weekend di sconti, e per tutti i dettagli sulle promozioni del Black Friday 2021 vi rimandiamo alla notizia dedicata.