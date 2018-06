Xiaomi annuncia l'apertura di un nuovo Mi Store: evento il 30 Giugno

"Era solo l'inizio, sta succedendo di nuovo!", è questo il claim attraverso cui Xiaomi, tramite la propria pagina ufficiale Facebook, ha annunciato l'apertura di un nuovo Mi Store in Italia, continuando la propria strategia commerciale che punta sempre di più sul nostro paese, in cui il marchio cinese sta registrando un riscontro importante.

L'inaugurazione è prevista per sabato 30 Giugno, e si terrà dalle ore 9:00 del mattino alle 21:00 di sera. Almeno al momento però, il produttore di Mi 8 ancora non ha diffuso alcun tipo di informazione sul luogo e la location del secondo Mi Store, che segue quello di Arese che ha aperto i battenti nemmeno un mese fa.

È probabile che il negozio apra i battenti nel centro Italia (indiscrezioni parlano di Roma come possibile location), ma non è da escludere un'apertura in grande stile proprio a Milano.

Resta da capire anche se l'evento di apertura seguirà la falsariga dell'ultimo, nel corso del quale Xiaomi ha scontato molti prodotti per coloro che hanno partecipato all'evento, ma la descrizione parla chiaro "Mi Store Italia ti aspetta per l'inaugurazione di un nuovo negozio. Tantissime promozioni ti aspettano!".

È possibile accreditarsi all'evento attraverso l'indirizzo registrati.mistoreitalia.com, ma "tra qualche giorno pubblicheremo l’indirizzo preciso del nuovo Mi Store sui nostri social, seguici per rimanere aggiornato! Resta collegato con noi e dillo agli amici! Vi aspettiamo!! Dove? ...Lo scoprirete".

L'evento Facebook è disponibile a questo indirizzo.