Xiaomi annuncia l'arrivo di uno smartphone da gaming, ma ha un SoC MediaTek

I processori MediaTek sono sempre stati "presi di mira" dagli appassionati di smartphone per via delle loro prestazioni altalenanti, soprattutto per quanto riguarda l'ambito gaming. Tuttavia, sembra proprio che l'azienda taiwanese voglia far ricredere gli scettici, visto che sta collaborando con Xiaomi per lanciare un dispositivo da gaming.

In particolare, come riportato anche da Gizmochina, MediaTek ha realizzato un processore, chiamato Helio G90T, pensato principalmente per il gaming e il primo smartphone a montarlo sarà proprio un dispositivo di Redmi, sub-brand di Xiaomi. L'annuncio è arrivato direttamente da Lu Weibing, CEO di Redmi, durante la conferenza "Game Core War Awakening" ed è stato rilanciato anche sui social network dal Presidente dell'azienda cinese.

Annunciato il 29 luglio 2019, Helio G90T è il processore più prestante della nuova gamma di SoC MediaTek. Esso dispone infatti di 8 core e opera a una frequenza massima di 2,05 GHz. Ad affiancarlo, non manca ovviamente una GPU ARM Mali-G76 e il processore supporta fino a 10GB di RAM LPDDR4X, memoria interna UFS 2.1 ed eMMC 5.1 e tutte le connettività del caso, dal 4G LTE al Bluetooth 5.0. Stando ai primi benchmark comparsi online, sembra che Helio G90T sia più potente del processore Qualcomm Snapdragon 730, montato da smartphone come Xiaomi Mi 9T.

Insomma, lo smartphone da gaming di Redmi potrebbe essere molto interessante e probabilmente non manca molto all'annuncio ufficiale del dispositivo. Staremo a vedere.