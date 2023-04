Xiaomi annuncia Band 8, Pad 6, Mini-LED da 86 pollici e altro in Cina

Non c'è stato solamente l'annuncio di Xiaomi 13 Ultra nella giornata del 18 aprile 2023. Il popolare brand ha infatti svelato in Cina un buon numero di altri prodotti: si va dalla smartband Band 8 al tablet Pad 6, passando per un televisore Mini-LED con diagonale di 86 pollici. L'azienda si è insomma sbizzarrita.

Partendo dalla smartband Xiaomi Band 8, come riportato da GSMArena, quest'ultima dispone di uno schermo AMOLED da 1,62 pollici con risoluzione 490 x 192 pixel e picchi di luminosità di 600 nit, che presenta anche il supporto all'Always-On. Non mancano parecchi cinturini, ma l'accessorio che attira più di tutti l'attenzione è quello simil collana, che consente di indossare in altro modo il dispositivo.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: non manca anche una clip per posizionare la smartband sulle scarpe per un certo tipo di tracking, compreso quello relativo alla postura. C'è poi l'impermeabilità fino a 5ATM, mentre il peso è di 27 grammi. L'autonomia stimata è di 16 giorni con utilizzo di base e 6 giorni con AOD attivo. Presente anche un caricatore rinnovato che consente di portare a termine una ricarica completa in circa un'ora. I prezzi in Cina sono di 249 yuan (circa 33 euro al cambio attuale) per il modello base e 299 yuan (circa 39 euro al cambio attuale) per il modello NFC. Non si conoscono maggiori dettagli per ora in merito ai mercati al di fuori della Cina.

Arrivando invece alla serie di tablet Xiaomi Pad 6, come riportato anche da PhoneArena, quest'ultima è composta dai modelli Pad 6 e Pad 6 Pro. Si tratta di un rinnovamento su più fronti rispetto al passato, dal chip allo schermo. In particolare, quest'ultimo è un pannello IPS LCD da 11 pollici con risoluzione Full HD+ (2880 x 1800 pixel) e refresh rate di 144Hz (modello Pro) o 120Hz (modello base), mentre il processore è un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (Pro) o Qualcomm Snapdragon 870 (base). I prezzi di partenza in Cina sono di 1.999 yuan (circa 264 euro al cambio attuale) per il modello base da 6/128GB e 2.699 yuan (circa 357 euro al cambio attuale) per il modello Pro da 8/256GB. Non ci sono maggiori dettagli lato Global.

Da notare per il resto che, al netto di uno smart speaker chiamato Sound Move, è stato annunciato anche uno Smart TV Mini-LED. Quest'ultimo dispone di un'ampia diagonale da 86 pollici e risoluzione 4K, nonché di un refresh rate di 144Hz. I picchi di luminosità arrivano a 2.000 nit. Tre porte HDMI 2.1, 4GB di RAM e 64GB di storage completano il cerchio. Il prezzo in Cina in questo caso è di 14.999 yuan (circa 1.987 euro al cambio attuale).