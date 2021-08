Xiaomi annuncia evento per il 15 settembre: presenterà gli smartphone Mi 11T?

Sono passate appena due settimane dalla presentazione di Xiaomi Mi Mix 4 e poco meno di una settimana dal lancio di Xiaomi Redmi 10, eppure il colosso cinese non sembra intenzionato a fermarsi. Giusto nell’ultima ora su Twitter ha pubblicato un teaser per un nuovo evento atteso per il 15 settembre 2021. Cosa presenterà?

Il tweet pubblicato nella giornata odierna è ben chiaro: “Promettiamo che sarà un momento entusiasmante per tutti voi! Salvate la data, non perdete l’evento!”, ha scritto Xiaomi. Sarà veramente interessante capire cosa presenterà sul mercato il brand del Dragone, specialmente dopo l’evento del 10 agosto 2021 nel quale abbiamo visto il lancio di Xiaomi Mi Mix 4 e dei tablet della gamma Xiaomi Mi Pad 4.

Le ultime indiscrezioni di mercato puntano verso il lancio della serie Xiaomi Mi 11T, di cui proprio recentemente sono trapelate in rete non poche informazioni: il canale YouTube The Pixel ha pubblicato, per esempio, un video completamente dedicato alle possibili specifiche tecniche di Xiaomi Mi 11T Pro. O ancora, giusto una settimana fa XiaomiUI aveva diffuso la scheda tecnica della variante Mi 11T base. Insomma, per i tipster del settore e per gli appassionati del marchio questi sono i dispositivi mobili del momento, il cui lancio sembrerebbe essere imminente.

Al momento sembrerebbe che l’evento Xiaomi del 15 settembre 2021 sarà visibile in live streaming anche in Occidente tramite gli account social ufficiali dell’azienda, dunque su Facebook, Twitter e YouTube; dunque, non ci resta che attendere le 14:00 ore italiane di mercoledì 15 settembre per sapere ogni dettaglio in merito ai misteriosi dispositivi che verranno presentati.