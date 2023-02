Xiaomi annuncia l'evento di lancio della MIUI 14 per l'Italia: è imminente

Si fa riferimento a quali smartphone riceveranno la MIUI 14 ormai da lungo tempo, ma adesso l'azienda vuole fugare ogni dubbio in merito. Infatti, Xiaomi ha ufficializzato che a breve ci sarà un evento di lancio della MIUI 14 per l'Italia.

Come annunciato dal ben noto produttore di smartphone direttamente mediante i suoi canali social ufficiali legati al nostro Paese, ad esempio la pagina Facebook di Xiaomi Italia, l'evento di lancio italiano riguardante la tanto attesa nuova versione della personalizzazione software inizierà alle ore 16:00 di domenica 26 febbraio 2023.

Sarà dunque il weekend della settimana in corso (al momento in cui scriviamo) a "ospitare" il tutto. Per il resto, il teaser pubblicato da Xiaomi indica semplicemente che si fa riferimento a una personalizzazione software "leggera, performante e completa", ma chiaramente gli appassionati più attenti conoscono già quantomeno alcune delle novità introdotte con questa versione.

All'estero c'è infatti già stato l'annuncio della MIUI 14, che ha messo in mostra le principali novità. Tuttavia, per dettagli specifici relativi all'Italia, sarà bene, se siete interessati, dare un'occhiata all'evento di lancio che si terrà in modo essenzialmente imminente (anche se quest'ultimo è stato annunciato anche per l'estero, visto quanto si può vedere, ad esempio, sulla pagina Facebook ufficiale della MIUI). Insomma, ora anche gli appassionati nostrani hanno una data da segnare sul calendario.