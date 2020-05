Xiaomi annuncia le Mi Airdots 2 SE, economiche ma super performanti

Xiaomi ha appena presentato una versione più economica delle sue principali cuffie Bluetooth, le Mi AirDots 2 SE e sono già disponibili per il pre-ordine in Cina, con le spedizioni che partiranno il prossimo 19 maggio. Molto interessante è il prezzo, in classico stile Xiaomi, circa 22 euro, meno della metà di quanto richiesto per le AirDots 2s.

La differenza principale è legata alla mancanza di supporto del codec ad alta definizione LHDC. E’ presente infatti solo l’AAC. Non manca invece il Bluetooth 5.0 utilizzato per una rapida connessione allo smartphone e che consente al segnale di essere trasmesso contemporaneamente a ciascuna cuffia, offrendo così una connessione ancora più stabile.

Il peso di ogni singola cuffia è di 4,7g mentre per quanto riguarda l’autonomia vengono garantite 5 ore di ascolto. La custodia ha invece un peso di 48g e permette ulteriori 20 ore di utilizzo. La ricarica del case avviene in circa 1,5 ore utilizzando il cavo USB-C incluso in confezione a differenza di quella wireless che non è supportata.

Le Xiaomi Mi AirDots 2 SE dispongono di controlli touch e rilevamento della posizione, in grado di verificare se l’utente le sta utilizzando o se le ha tolte dall’orecchio. In questo caso, il contenuto in riproduzione viene messo automaticamente in pausa finché non vengono nuovamente indossate.

Per tutti coloro che dispongono di un dispositivo con interfaccia utente MIUI è possibile sfruttare la procedura rapida di accoppiamento, tramite pop-up, che permette di verificare anche la carica della batteria della singola cuffia e della custodia.

Inoltre, la variante SE supporta la funzione di cancellazione del rumore ambientale già vista sui modelli 2s. Mentre, anche in questo caso, non è presente la cancellazione attiva del rumore.

Per Xiaomi sono giorni davvero importanti questi, essendo riuscita a raggiungere un risultato sorprendente per il mercato degli smartphone in Italia.