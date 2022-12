Xiaomi annuncia MIUI 14: tutte le novità e la lista degli smartphone compatibili in beta

In parallelo al lancio della Series 13 di smartphone Xiaomi, il produttore di Pechino ha annunciato anche la sua nuova Custom ROM MIUI 14, basata ovviamente su Android 13. Ecco quali sono le principali novità del sistema operativo di Xiaomi e gli smartphone che lo riceveranno.

MIUI 14 è stata chiamata "Razor Project", e il suo scopo principale è quello di "rendere leggero come una piuma" il sistema operativo degli smartphone Xiaomi, in passato criticato a più riprese dai fan per la sua pesantezza e per la presenza di bloatware. Per questo, la compagnia cinese ha cercato di ridurre la dimensione dell'aggiornamento (pari a 13,09 GB) e il suo "peso" sulla RAM dello smartphone, al punto che ora MIUI 14 richiede 3,3 GB di RAM per funzionare correttamente.

In parallelo, Xiaomi dice addio ai bloatware, limitando le app preinstallate sullo smartphone a sole sette, ossia Impostazioni, Fotocamera, Telefono, Messaggi, Rubrica, Browser Internet e Gestione File, a cui in Cina si aggiunge anche l'App Store di Xiaomi. Inoltre, il Photon Engine implementato dall'azienda dovrebbe rendere il tutto più fluido, migliorando l'esperienza utente e al contempo riducendo del 22% i consumi dello smartphone.

Tra le nuove feature, invece, troviamo la possibilità di selezionare, copiare e incollare testo dalle immagini e quella di attivare o disattivare le notifiche per ciascuna app direttamente da una finestra di sistema al loro primo avvio. Inoltre, il telefono sarà in grado di generare sottotitoli automatici per le videoconferenze e traduzioni in tempo reale in 10 lingue.

Segnaliamo poi l'implementazione di MIUI Connected, che permette di ridurre i tempi di connessione a device Bluetooth come le cuffie (-50% del tempo richiesto per il pairing rispetto a MIUI 13), le Smart TV (-12%) e altri device. Inoltre, il tempo richiesto per trasferire file da un device all'altro si ridurrà del 77%. Infine, Xiaomi ha anche implementato la schermata Mi Smart Hub, che permette di connettere velocemente lo smartphone con altri device Xiaomi, e l'app Home, che permette di controllare gli smart device Xiaomi dal telefono.

Per quanto riguarda i device compatibili con MIUI 14, sappiamo già che Xiaomi 13 e 13 Pro saranno lanciati con MIUI 14 preinstallata, mentre tutti gli altri dispositivi dovranno attendere un po' di più. Nello specifico, i dispositivi compatibili saranno i seguenti:

Xiaomi 12 Series : Xiaomi 12, 12 Pro, 12 Pro Dimensity Edition, 12X, 12S, 12S Pro e 12S Ultra;

: Xiaomi 12, 12 Pro, 12 Pro Dimensity Edition, 12X, 12S, 12S Pro e 12S Ultra; Xiaomi 11 Series: Xiaomi 11, 11 Pro, 11 Ultra, 11 Lite, 10S;

Xiaomi MIX Fold 2 e MIX 4 ;

; Xiaomi Civi e Xiaomi Civi 1S;

Redmi K50, K50 Pro, K50 Ultra, K50 Gaming;

Redmi K40, K40 Pro, K40 Pro+, K40 Gaming;

Redmi Note 11T Pro, 11T Pro+, 11 Pro, 11 Pro+ e 10 Pro.

Tutti questi smartphone riceveranno la beta di MIUI 14 a fine 2022. La prima versione stabile della Custom ROM sarà invece lasciata per gli Xiaomi 12 e 12S, per Xiaomi MIX Fold 2 e per la serie Redmi K50 a gennaio 2023.