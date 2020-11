Xiaomi annuncia Redmi Note 9, 9 5G e 9 Pro 5G: 108MP a soli 200 euro!

Xiaomi ha annunciato ufficialmente il trittico di smartphone entry-level composto da Redmi Note 9 (o 9 4G), Note 9 5G e Note 9 Pro 5G: dopo aver visto i render diffusi ieri dalla stessa azienda, ora questa linea è realtà anche in Cina dopo il lancio in India ed Europa. Vediamo assieme come sono e a che prezzo arrivano sul mercato.

Partiamo dal modello base Redmi Note 9: esso si presenta con un pannello da 6,53 pollici Full HD+ dotato di Gorilla Glass 3, per dimensioni pari a 162,3 x 77,28 x 9,6 mm. Sotto la scocca figura un processore Qualcomm Snapdragon 662 octa-core (4 x 2,0 GHz Kryo 260 Gold + 4 x 1,8 GHz Kryo 260 Silver), accompagnato dalla GPU Adreno 610, tre impostazioni di memoria RAM per 4/6/8 GB e due opzioni di storage UFS 2.2 da 128 e 256 GB, espandibile via microSD. Lato fotocamera, posteriormente figurano tre sensori (48 MP f/1.79 principale + 8 MP f/2.2 grandangolo a 120° + 2 MP f/2.4 per la profondità) e anteriormente una lente da 8 MP f/2.0. Infine, la batteria è da 6.000 mAh con ricarica rapida 22,5W.

Passando al Redmi Note 9 5G, il display in dotazione non cambia ma ciò che troviamo sotto la scocca sì: il cuore pulsante dello smartphone, infatti, è il SoC MediaTek Dimensity 800U octa-core operante alla frequenza massima di 2,4 GHz assieme alla GPU ARM Mali-G57, mentre lato memoria troviamo 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di spazio d’archiviazione espandibile via microSD. Il comparto fotocamera è simile al modello 4G, con gli stessi tre sensori eccetto per il terzo da 2 MP per macro e, anteriormente, 13 MP anziché 8; non manca poi la possibilità di registrare video in 4K. Conclude il tutto la batteria da 4.820 mAh con ricarica rapida a 33W, meno capiente ma più veloce da caricare.

Giungendo infine al vero protagonista della presentazione Redmi Note 9 Pro 5G, questo smartphone presenta un display da 6,67 pollici Full HD+ con Gorilla Glass 5 e refresh rate a 120Hz. Dotato del chipset Qualcomm Snapdragon 750G octa-core dalla frequenza massima di 2,2 GHz e della GPU Adreno 619, lato memoria presenta le stesse configurazioni del Note 9 5G ma denota differenze decisamente importanti sul comparto fotografico. Qui, infatti, troviamo il setup a quattro sensori con una lente principale da 108 MP, accompagnato da 8 MP grandangolare + 2 MP macro + 2 MP profondità; per i selfie, invece, troviamo una lente da 16 MP con stabilizzazione dell’immagine EIS. La batteria, infine, è da 5.000 mAh con ricarica rapida a 22,5W.

Il sistema operativo di tutti e tre i modelli sarà Android 10 con MIUI 12, mentre lato connettività figurano supporto dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 4.2, GPS, sensore IR, speaker stereo, mini-jack, USB Type-C per Redmi Note 9, con l’aggiunta delle SIM 5G, Bluetooth 5.1 e Dual-frequency GPS nel caso delle varianti Note 9 5G e Note 9 Pro 5G.

E i rispettivi prezzi? Eccoli qua:

: 6/128 GB a 166 Euro (1.299 yuan), 8/128 GB a 191 Euro (1.499 yuan) e 8/256 GB a 217 Euro (1.699 yuan); Redmi Note 9 Pro 5G: 6/128 GB a 204 Euro (1.599 yuan), 8/128 GB a 230 Euro (1.799 yuan) e 8/256 GB a 255 Euro (1.999 yuan);

Essendo disponibili solo in Cina, la conversione in Euro è solo un riferimento per paragonare questa linea di smartphone ai rispettivi modelli lanciati in Europa. Rimanendo nel mondo Xiaomi, di recente l’azienda è diventata il terzo produttore di smartphone al mondo nel terzo trimestre del 2020, superando il gigante di Cupertino Apple.