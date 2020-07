Xiaomi annuncia il TV OLED 4K Master Series da 65 pollici: arriverà in Europa?

Xiaomi ha lanciato ufficialmente il suo primo modello di TV OLED, battezzato Mi TV Master Series da 65 pollici, disponibile in Cina al prezzo di 12.999 Yuan (pari a 1.840 Dollari). Le specifiche sono davvero interessanti ma c'è l'incognita su un possibile arrivo in Europa.

A livello tecnico, siamo di fronte ad un tv con pannello 4K OLED e refresh rate di 120Hz, circondato da nove altoparlanti in grado di offrire una resa sonora in 3D fino a 65W. Presente anche un sistema d'intelligenza artificiale, oltre che il sistema operativo MIUI per TV basato su Android TV.

Garantito anche il supporto Dolby Vision ed al Variable Refresh Rate, l'Auto low Latency Mode ed Dolby Atmos, a cui si aggiunge un ingresso HDMI 2.1, che sarà particolarmente utile per la prossima generazione di console.

Come processore troviamo un MediaTek che gestirà l'elaborazione delle immagini, i fix video (come la correzione dell'immagine e l'upscaling attraverso il sistema di IA) ed ovviamente le immagini. In termini di precisione di colore DeltaE,

In Cina Xiaomi Mi TV Master Series da 65 pollici sarà in vendita dal 3 Luglio, ma non è chiaro se la società abbia intenzione di lanciarlo anche in Europa o meno.

In Italia Xiaomi Mi TV è andato a ruba su Amazon, e siamo pronti a scommettere che un eventuale arrivo di Master Series OLED nel nostro paese potrebbe ottenere un riscontro simile.