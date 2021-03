Xiaomi ha annunciato il suo AirPower, riuscendo dove Apple ha mollato

Vi ricordate di Apple AirPower, la base di ricarica wireless originariamente annunciata durante l'evento di presentazione di iPhone X (no, non si tratta di un refuso) e abbandonata dall'azienda di Cupertino nel 2019? Ebbene, ora un altro brand ha deciso di rendere realtà tale prodotto, ovviamente a suo modo. Ci riferiamo a Xiaomi.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e SlashGear, l'azienda cinese ha svelato, durante il grande evento di oggi 29 marzo 2021, che tra l'altro ha visto la presentazione di parecchi dispositivi, tra cui Mi 11 Ultra e Mi 11 Lite, un prodotto molto simile al succitato AirPower. Infatti, il design della base è molto simile e la stessa Xiaomi non ha nascosto di aver iniziato a lavorare a questo progetto subito dopo che Apple ha "mollato la presa", ovvero ormai due anni fa.

Per chi non lo sapesse, si fa riferimento a una base di ricarica in grado di supportare contemporaneamente più dispositivi. L'annuncio è arrivato subito dopo il reveal dello smartphone Mi 11 Pro e il prodotto costerà circa 90 dollari, anche se per il momento è stato svelato solamente per il mercato cinese. La base è in grado di ricaricare ogni dispositivo fino a 20W: basta sfruttare la superficie per posizionare fino a un massimo di tre prodotti.

In ogni caso, la società cinese ha fatto sapere di aver impiegato due anni per via di vari problemi. D'altronde, Apple aveva abbandonato il progetto proprio per questioni tecniche, quindi possiamo immaginare che anche Xiaomi si sia trovata dinanzi a "grane" di non poco conto.

Per il resto, risulta interessante notare come alla fine l'azienda cinese sia riuscita ad anticipare la società di Cupertino, nonostante rumor e leak facciano da tempo riferimento a un possibile "ritorno" dell'AirPower di Apple nel 2021.