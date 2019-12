Xiaomi ha annunciato uno smartphone in Italia pure a Natale: ecco Mi Note 10 Pro!

Che gli ingegneri di Xiaomi siano instancabili non è di certo un segreto (qui trovate quante ore lavorano in Cina), ma in pochi si aspettavano che l'azienda cinese potesse annunciare uno smartphone in Italia anche a Natale.

Avete capito bene: nelle ultime ore Mi Note 10 Pro, modello potenziato di quel Mi Note 10 arrivato a novembre 2019 in Italia, è comparso sul sito ufficiale italiano di Xiaomi. Le principali differenze con la versione "base" sono da ricercarsi nelle memorie RAM (qui 8GB) e ROM (qui 256GB).

Per il resto, lo smartphone è praticamente quello che conosciamo e monta un display Super AMOLED da 6,47 pollici con notch "a goccia", aspect ratio 19,5:9 e risoluzione Full HD+, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 730G operante alla frequenza massima di 2,2 GHz e una batteria da ben 5260 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30W. Non mancano tutte le connettività del caso, dall'NFC al Wi-Fi ac, passando per la porta USB Type-C e per il Bluetooth 5.0.

Per maggiori dettagli su Xiaomi Mi Note 10 Pro, vi consigliamo di consultare la pagina dedicata alla scheda tecnica. Dal sito ufficiale dell'azienda cinese apprendiamo che lo smartphone in Italia ha un prezzo di 699,90 euro. Le colorazioni disponibili sono White, Black e Green. Al momento non ci sono informazioni in merito all'apertura delle vendite.