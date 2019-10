Xiaomi ha annunciato un water smart che si controlla dallo smartphone, sul serio

Xiaomi si sta pian piano espandendo in più mercati possibili. Finora una delle maggiori stranezze era costituita dall'acqua minerale, ma adesso abbiamo un prodotto ben più atipico. Signore e signori, l'azienda cinese ha finalmente dato vita al meme: vi presentiamo il water smart che si controlla dallo smartphone.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizmochina, Xiaomi ha già lanciato in passato alcune tavolette, ma questa è la prima volta che si dedica alla realizzazione del prodotto completo. Come da tradizione dell'azienda cinese, ci sono diverse caratteristiche peculiari che distinguono Smart Toilet Zero, questo il nome del progetto, dagli altri water presenti sul mercato. Il water si può infatti gestire tramite l'applicazione chiamata MIJIA e possiede tre livelli di riscaldamento. La tazza è realizzata in ceramica Dongpeng, quindi immaginiamo che la qualità costruttiva sia ottima.

Non mancano tutte le funzionalità del caso, dal sistema di auto-pulizia fino addirittura alla modalità riservata alle donne, che simula un flusso d'acqua simile a quello di una doccia per non risultare troppo invadente. Insomma, cosa volete di più dalla vita a un prezzo di 2899 yuan (circa 370 euro). C'è da dire che attualmente il progetto è in fase di finanziamento tramite una campagna crowdfunding avviata sulla piattaforma cinese YouPin. I cinesi sembrano amare questo prodotto, dato che è stata già ampiamente superata la cifra proposta da Xiaomi (siamo al 515%, al momento in cui scriviamo). Le prime spedizioni dovrebbero partire, per quanto riguarda il suolo cinese, il 9 dicembre 2019. Tramite il player presente qui sopra potete vedere lo "spettacolare" trailer d'annuncio.