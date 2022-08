Xiaomi, annuncio a sorpresa nelle prossime ore: arrivano i primi Smart Glasses?

Xiaomi ha avuto un luglio di fuoco con l'annuncio di Xiaomi 12S, 12S Pro e 12S Ultra, ma il mese di agosto non sembra essere da meno. Al contrario, già nelle prossime ore potrebbe arrivare un nuovo, inaspettato annuncio del produttore cinese: quello della prima generazione di Smartglasses Xiaomi.

Stando ad un poster ufficiale dell'azienda, infatti, Xiaomi avrebbe un annuncio in programma per il 1° agosto, cioè per la giornata di oggi. Il poster sembra suggerire in maniera incontrovertibile che l'annuncio riguardi un paio di occhiali smart, come potete vedere dalla forma del device che si staglia di fronte all'astronauta mostrato nell'immagine in calce a questa notizia.

Al momento, comunque, non sappiamo quasi nulla sugli smart glasses targati Xiaomi. Negli ultimi mesi, infatti, non ci sono stati rumor a riguardo, perciò pare che il progetto sia stato portato avanti con più segretezza di quanto avviene per i più tradizionali smartphone della compagnia.

Nonostante ciò, lo scorso settembre Xiaomi ha mostrato un concept di Smart Glasses, che tuttavia non è mai entrato in produzione: è dunque possibile che quella che sarà annunciato nelle prossime ore sarà una revisione del prototipo mostrato nel 2021 e dotata di chip e tecnologie più all'avanguardia.

In particolare, la versione dello scorso anno del device aveva uno schermo micro-LED e un peso di soli 51g, mentre il dispositivo era stato pensato per ridurre al minimo le differenze rispetto ad un occhiale tradizionale. Inoltre, il prodotto indossabile aveva un processore Quad-Core di ARM, un touchpad e un modulo Wi-Fi e Bluetooth integrato, insieme ad un sistema operativo basato su Android.

Negli scorsi giorni, comunque, Qualcomm ha presentato i chip Snapdragon W5 per smartwatch e dispositivi indossabili, che potrebbero debuttare proprio sugli smart glasses di Xiaomi, esattamente come i chip Snapdragon 8 Gen1 e 8+ Gen1 hanno fatto il loro debutto commerciale rispettivamente su Xiaomi 12 e Xiaomi 12S.