Xiaomi anticipa il Black Friday 2021: offerte su tanti smartphone fino al 18 Novembre

Xiaomi ha deciso di anticipare il Black Friday 2021 ed il venerdì nero dello shopping del 26 Novembre. Fino al 18 Novembre, infatti, è possibile portare a casa a prezzo ridotto diversi modelli di smartphone della società.

Nella fattispecie, lo Xiaomi 11 Lite 5G NE nella versione con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage è disponibile a 309,90 Euro al posto di 399,90 Euro. In sconto anche Redmi Note 9 Pro, nel modello 6/64GB, che passa a 179,90 Euro piuttosto che 269,90 Euro.

POCO X3 Pro con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, invece, è proposto in sconto a 179,90 Euro invece di 249,90 Euro. Tutti gli sconti possono essere visualizzati direttamente attraverso la pagina dedicata sul sito Xiaomi.

Inoltre, per tutti i prodotti acquistati con una spesa minima di 259 Euro, è possibile ottenere uno sconto ulteriore di 10 Euro, che diventano 20 Euro per le spese superiori a 459 Euro. Tale sconto però non è valido su Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro e Xiaomi Pad 5.

I prodotti della società cinese partecipano anche al Black Friday d'Anticipo di Amazon. Come abbiamo avuto modo di discutere su queste pagine, sono disponibili in sconto su Amazon tanti smartphone Xiaomi.