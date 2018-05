Xiaomi apre le iscrizioni per l'evento di lancio di Milano: 160 posti disponibili

Xiaomi sta finalmente arrivando in Italia, con un apposito store fisico a Milano, che vedrà il suo evento di lancio il prossimo 24 maggio. La Mi Home italiana, dunque, dista solamente due settimane.

L'evento in questione è accessibile da tutti tramite registrazione a questo link, ma i posti disponibili sono 160 e, dunque, la società cinese si riserverà di scegliere chi potrà partecipare il tutto. Dopo essersi collegati con il proprio account, infatti, vi verrà richiesto di compilare un apposito form, che contiene anche una parte destinata allo spiegare il perché vorreste partecipare all'evento.

Almeno al momento, non è noto che catalogo di prodotti porterà in Italia Xiaomi: si parla però di tutta la fascia alta del listino prodotti, che ovviamente saranno disponibili ad un prezzo concorrenziale, come da strategia societaria. Non si hanno invece molte informazioni sugli altri device che porterà la società nel nostro paese. Xiaomi infatti è attiva non solo nel mercato degli smartphone ma anche in molti altri settori.

Ricordiamo che recentemente è stato aperto anche il sito ufficiale italiano della società, mentre seguendo questo link è possibile accedere al portale dedicato alla Community Italiana. Insomma, i fortunati vincitori potranno partecipare all'evento di lancio il 24 maggio, mentre i restanti appassionati dovranno attendere fino al 26, giorno di apertura ufficiale del negozio.