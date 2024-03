Xiaomi apre a Milano lo Xiaomi Cafè, un bistrot unico aperto al pubblico

Xiaomi annuncia oggi l’apertura dello Xiaomi Cafè, il primo temporary bistrot aperto al publico che ha aperto le porte in uno dei Design District di Milano: via Verziere 3. Descritto come “il primo Smart Life hub della città”, Xiaomi Cafè è sviluppato su due piani ed è perfetto per colazione, pranzo ma anche per fare smartworking.

Al piano -1 trova spazio Casa Xiaomi, in cui è possibile bere un drink scoprendo tutti i prodotti del brand.

Lo Xiaomi Cafè è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 e trova spazio in una zona che incoraggia il dialogo, lo scambio e la connessione tra le persone, il tutto all’insegna della tecnologia Xiaomi e del design dei propri prodotti. Proposto anche un menù completo per l’intera giornata, realizzato in collaborazione con dei partner d’eccezione: prevista la coffee experience di Rhea, tra i principali produttori al mondo di macchine da caffè automatiche personalizzate, ma anche la qualità della materia prima garantita dal coffè supplier Lavazza, con la miscela La Reserva de ¡Tierra! Cuba. Presenti anche i prodotti del pluripremiato panificatore Adriano Del Mastro, che si occupa della fornitura di brioches e pane.

Sono tantissime le curiosità, a partire dal menù Dots, che come suggerisce il nome propone ogni pasto (da colazione ad happy hour) a forma sferica di punto. Al piano terra è anche presente un originale punto vendita con distributore automatico di Rhea.

“Dal riservato appartamento nel Design District nato durante la pandemia, passando per la prestigiosa Casa Lago Edition del 2022 fino ad arrivare Casa Xiaomi edizione 2023, nello storico quartiere delle Cinque Vie. Ogni anno abbiamo fatto grandi passi avanti con l’intento di avvicinare le persone ai prodotti in uno spazio casalingo in cui vivere l’esperienza completa della Xiaomi Smart Life. Quest’anno torniamo con un nuovo format, un Cafè, il luogo di incontro e di socialità per eccellenza dove ‘connessione’ è la parola chiave che accomuna persone e ambiente smart integrato” ha affermato Andrea Crociani, Marketing Manager Xiaomi Italia.

Xiaomi dà anche la possibilità di usufruire di un coupon ad hoc per ogni consumazione. Con una spesa fino a 15 Euro presso lo Xiaomi Cafè, il cliente riceverà subito un coupon da 5 Euro da spendere su Mi.com.