Xiaomi, arriva l'acquario intelligente Mijia Smart Acquarium: si comanda a distanza!

Xiaomi vuole rendere tutta la casa smart. Il marchio asiatico ha lanciato il suo acquario intelligente, battezzato Mijia Smart Acquarium per cui la fase di crowdfunding inizierà su Xiaomi Mall tra un paio di giorno ad un prezzo di 50 Dollari (349 Yuan).

A livello di specifiche tecniche, lo smart acquarium è dotato di un sistema di filtro posteriore a cinque stadi, con pompa dell’acqua anti-intasamento brevettata ed autopulente, in grado di eseguire la filtrazione fisica e far crescere i batteri necessari a creare l’ecosistema ideale per i pesci e ridurre la frequenza dei cambi d’acqua. Xiaomi spiega che gli utenti dovranno cambiare l’acqua una volta ogni sei mesi grazie a questi sistemi.

L’acquario utilizza un vero UHA ultra trasparente a cinque righe con trasmissione della luce del 91,3%, un livello solitamente utilizzato nell’industria automobilistica.

Se c’è però una specifica che rende bene l’idea di come sia smart l’acquario è la possibilità di prendersi cura dei pesci a distanza: tramite un’applicazione mobile è possibile controllare il flusso dell’acqua, ma anche l’illuminazione. Le luci sono a sono a 24 indici di resa cromatica: presenti delle perline di luce bianca a LED e 16 perline di luce RGB a gamma completa di colori. In questo modo è possibile ottenere una luce praticamente identica a quella solare che non disturba i pesci.