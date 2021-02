Xiaomi, finalmente arriva Android 11 anche per questi smartphone

Dopo il Mi Note 10, il Poco X2 e il Redmi Note 9S, finalmente Xiaomi ha aggiunto tre attesissimi smartphone alla lista dei device compatibili con Android 11, ultimo major update del sistema operativo di Google personalizzato con l'interfaccia MIUI.

Stiamo parlando dello Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro e del Redmi K30S, che riceveranno la build MIUI V12.1.1.0.RJDINXM. Al momento si tratta di una release stabile destinata al mercato indiano, poichè l'azienda ha deciso di effettuare un rilascio graudale dell'aggiornamento.

Per quanto riguarda la versione MIUI adottata, confermiamo che si tratta della v12. Nessuna novità sul fronte MIUI 12.5 quindi, aggiornamento atteso per il primo trimestre 2021 e attualmente in fase di beta testing.

Scendendo più nel dettaglio si può notare come la dimensione dell'aggiornamento arrivi a 2.8 GB di dati, affermandosi come l'aggiornamento OTA di Android 11 più pesante fra quelli rilasciati per i device Xiaomi, poichè dovrebbe includere anche la patch di sicurezza di gennaio.

Al momento non è chiaro quando l'update raggiungera le nostre latitudini, ma questo periodo di prova non dovrebbe richiedere molto tempo.

Fra i device nel lotto, attendiamo con particolare interesse l'aggiornamento sullo Xiaomi Mi 10T Pro, apprezzatissimo device del quale abbiamo parlato nella nostra approfondita recensione.

Per quanto riguarda invece il Redmi K30S, ricordiamo che si tratta di un'operazione di rebrand del Mi 10T, destinata solo ad alcuni specifici mercati.