Xiaomi: arriva Civi 2, il 'selfie-phone' con Snapdragon 7 Gen1 e fotocamera da 50 MP

Vi ricordate dello smartphone "per i selfie" Xiaomi Civi? Il device è stato lanciato in Cina a settembre 2021 ed era destinato ad un pubblico giovane e di sesso femminile, riscuotendo un buon successo commerciale. A circa 12 mesi di distanza, pare ora che Xiaomi stia per lanciare Civi 2, in arrivo entro fine settembre.

Con l'immagine che potete vedere vedere in calce, il Manager della divisione Mobile di Xiaomi ha mostrato quello che ha tutta l'aria di essere il successore di Xiaomi Civi, ovvero Civi 2, che secondo i leaker dovrebbe essere lanciato sul mercato cinese entro la fine di settembre, a un anno esatto dalla release del predecessore.

Secondo i report, Civi 2 sarà dotato di un SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen1, che sostituirà lo Snapdragon 778G presente sotto la scocca del primo Civi. Il device ha già passato la certificazione cinese 3C con model number 2209129SC, mentre vale la pena ricordare che Xiaomi ha lanciato Civi 1S lo scorso aprile e che proprio Xiaomi Civi 1S è il device su cui è basato lo Xiaomi 12 Lite messo in vendita lo scorso luglio in occidente.

Tornando alla scheda tecnica di Xiaomi Civi 2, lo smartphone dovrebbe avere uno schermo OLED da 6,56" con refresh rate di 120 Hz fissi e una RAM da 8 GB o da 12 GB, a seconda della variante prescelta. Lo storage interno del dispositivo sarà pari a 128 o a 256 GB di memoria UFS 3.1, mentre la batteria dovrebbe essere da 4.500 mAh e supportare il fast charging fino a 67 W.

È tuttavia la fotocamera il punto forte della serie Civi, nonché il suo principale selling-point: per questo, lo smartphone sarà dotato di una lente principale da 50 MP con OIS, di un ultra-grandangolo da 8 MP e di una lente macro da 2 MP. Resta invece ancora da scoprire la selfie-camera, che per uno smartphone inizialmente venduto come un "selfie-phone" potrebbe essere una delle componenti più importanti.