Xiaomi, arriva in Italia anche Redmi 10 5G: fotocamera da 50MP e batteria da 5000 mAh

Contestualmente all’arrivo in Italia di Redmi Note 11 Pro+ 5G e Redmi Note 11S 5G, Xiaomi ha annunciato nel corso dell'evento di oggi 29 Marzo 2022 anche il debutto nel nostro paese del nuovo Redmi 10 5G.

Lo smartphone, dotato di un display FDH+ Dot Drop con refresh rate di 90Hz, è basato sul processore MediaTek Dimensity 700 con CPU octa-core a 2,2 GHz e supporto dual SIM 5G che è in grado di garantire performance più efficienti dal punto di vista energetico.

Il comparto fotografico è anche dotato di una fotocamera principale da 50MP ed una da 2 megapixel che è in grado di offrire una maggiore profondità di campo, mentre la batteria è da 5000 mAh.

La data di lancio ed i canali di vendita per Redmi 10 5G, oltre che del Redmi 11S 5G, saranno annunciati solo successivamente ma nel frattempo Xiaomi ha ricordato che da oggi è disponibile sul mercato italiano anche il nuovo Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro 5G. Si parte da 329,90 Euro per la versione 6/64GB del Redmi Note 11 Pro, ma per le prime 48 ore potrà essere portato a casa a 299,9 Euro, mentre la versione 6/128GB è disponibile a 349,90 Euro, con una promo valida per 48 ore a 329,90 Euro. Redmi Note 11 Pro 5G invece è disponibile nella doppia configurazione 6/128GB e 8/128GB a 379,9 e 399,9 Euro.