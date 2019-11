Xiaomi: arriva in Italia Redmi 8, in esclusiva con Wind Tre a 169,90 Euro

Xiaomi annuncia oggi il lancio italiano del nuovo Redmi 8, il nuovo modello della famiglia Redmi che rispetto al predecessore include delle ottimizzazioni su vari fronti. Il dispositivo sarà disponibile nelle colorazion Onxy Black e Sapphire Blue in esclusiva nel listino Wind Tre presso i negozi brandizzati e le principale catene di distribuzione.

Scheda tecnica Redmi 8

Processore: Qualcomm Snapdragon 439 Octa-core 2.0GHz

Memoria: 4GB+64GB

Display: 6,22” e 19:9 con risoluzione HD+, a goccia

Fotocamera: Doppia posteriore da 12MP+2MP, frontale da 8MP

Batteria e ricarica: 5000mAh con supporto per la QC3.0 da 18W

Dimensioni: 156,48 x 75,41 x 9,4mm

Peso: 190g

Colorazioni: Onyx Black, Sapphire Blue, Ruby Red

Sensore impronte: sul retro

Bluetooth 4.2

Sim Card: Dual SIM + slot microSD (espandibile fino a 512GB)

USB Type-C

Radio FM Wireless

La scheda tecnica è completata da un nano rivestimento che lo rende resistente agli schizzi d'acqua e la protezione Corning Gorilla Glass 5 per gli urti e graffi.

“La serie Redmi continua a registrare un grande successo e i Mi Fan italiani continuano a chiedere sempre più innovazione; per questo abbiamo deciso di rendere subito disponibile anche in Italia Redmi 8, uno smartphone che conferma il nostro impegno a rendere disponibile la migliore tecnologia per tutti a prezzi accessibili” afferma Davide Lunardelli, Spokesperson and Head of Marketing di Xiaomi Italia.

Il cellulare dovrà essere acquistato in abbinamento con una delle offerte proposte dagli operatori telefonici, ma sarà disponibile anche su Mi.com e presso gli Mi Store al prezzo di 169,90 Euro. Xiaomi al contempo ha anche svelato che successivamente solo presso i propri canali arriverà in esclusiva la colorazione Ruby Red.