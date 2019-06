Da Xiaomi arriva la lampada anti-zanzare intelligente Yeelight Mosquito

E' ufficialmente iniziata l'estate, e con essa anche la stagione degli insetti. Xiaomi ha presentato la nuova lampada anti-zanzare intelligente Yeelight Mosquito, che può essere acquistata a 149 Yuan, l'equivalente di 22 Dollari, ed include delle funzionalità molto interessanti.

Yeelight Mosquito è un 2-in-1: la base infatti contiene una lampada viola intelligente che attira gli insetti volanti e li uccide quando vi entrano in contatto. Sulla parte superiore invece è nascosta una paletta acchiappamosche che a differenza di quelle di plastica comunemente usate, consente di tenere lontani gli insetti.

Le luci si accendono automaticamente di notte e si spengono la mattina. Quando la lampada entra in modalità antizanzare, emette una luce ultravioletta con lunghezza d'onda di 360-400 nm, che attira le zanzare e le uccide con la sua rete elettrica ad alta tensione. L'intero processo non utilizza alcuna sostanza chimica ed è alimentato da una batteria a litio incorporata, che con una carica completa garantisce 3-4 ore di autonomia. Inoltre, secondo i dati diffusi dal produttore ha una percentuale di successo in termini di uccisione delle zanzare dell'88,10%.

Yeelight Mosquito è disponibile solo in Cina ed al momento non sono disponibili informazioni su un eventuale lancio europeo. Come la maggior parte dei prodotti Yeelight, è probabile sia compatibile con Apple HomeKit, Google Home ed Amazon Alexa.